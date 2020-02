Chiuso il mercato invernale, c'è chi già strizza l'occhio alla prossima sessione estiva di Calciomercato. L'Inter è stata sicuramente una delle squadre più attive con i dirigenti che hanno seguito le indicazioni di Antonio Conte portando a casa Young, Moses e, soprattutto, Christian Eriksen. La prossima estate, però, il club nerazzurro continuerà la rivoluzione in mezzo al campo avviata con l'arrivo del fuoriclasse danese. E risvolti, quasi inaspettati, potrebbero riguardare il centrocampista Radja Nainggolan, di proprietà dei nerazzurri ma attualmente in prestito al Cagliari.

Il belga potrebbe essere il 'rinforzo' a sorpresa secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb.

L'idea dell'Inter

L'Inter sta già lavorando in vista della prossima stagione per poter rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del tecnico, Antonio Conte. La società nerazzurra ha fatto già uno sforzo importante a gennaio riuscendo ad ingaggiare Christian Eriksen, uno dei migliori centrocampisti in circolazione, ma ha anche piazzato due cessioni come quelle di Politano al Napoli e Gabigol al Flamengo che hanno portato nelle casse più di quaranta milioni di euro.

Con i possibili riscatti di Mauro Icardi e Ivan Perisic nelle casse nerazzurre potrebbero arrivare altri cento milioni di euro. Ma l'Inter potrebbe anche decidere di puntare su uno dei giocatori attualmente in prestito per rinforzare il reparto nevralgico. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, infatti, in casa milanese starebbe prendendo quota una clamorosa ipotesi con Radja Nainggolan che potrebbe tornare a far parte della rosa nerazzurra.

Il centrocampista belga ha lavorato duro la scorsa estate in ritiro agli ordini di Conte e i frutti si stanno vedendo in questo campionato. Il Ninja, infatti, sta trascinando il Cagliari che si ritrova al sesto posto con Parma e Milan ed è in piena lotta per un piazzamento europeo. Sono ben cinque le reti messe a segno in diciotto presenze nel massimo campionato italiano con 5 assist all'attivo.

La valutazione di Nainggolan

Cagliari che, comunque, farà un tentativo per tenere Radja Nainggolan in rosa anche la prossima stagione pur essendo consapevole che non sarà semplice. Il primo ostacolo riguarda l'ingaggio percepito dal centrocampista che sfiora i cinque milioni di euro a stagione. Anche il cartellino del Ninja, però, si è rivalutato in quest'annata, alla luce delle prestazioni offerte. Acquistato dalla Roma nell'estate del 2018 per venticinque milioni di euro più i cartellini di Davide Santon e Nicolò Zaniolo, difficilmente l'Inter accetterà di trattare la sua cessione per offerte inferiori all'esborso economico fatto un anno e mezzo fa.

Cagliari che, comunque, potrebbe cercare di impostare uno scambio, magari mettendo sul piatto quel Nahitan Nandez già sondato dal West Ham nella sessione invernale di calciomercato.