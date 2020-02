Il calciomercato di Serie A si è concluso il 31 gennaio e adesso i trasferimenti sono bloccati. Solo gli svincolati potranno firmare fino al prossimo mese di marzo, ma in questi giorni sono tanti gli appassionati di Fantacalcio che si fermeranno un attimo per l'asta di riparazione. È un appuntamento importante per chi pratica questo fantasy game perché c'è modo per rinforzare la propria rosa con i nuovi giocatori che sono approdati nel campionato italiano oppure hanno semplicemente cambiato squadra e ora magari sono più appetibili.

Ibrahimovic e Eriksen saranno tra i più "combattuti" all'asta, ma ci sono altri giocatori che possono far gol.

Difensori e centrocampisti per l'asta

Chi cerca rinforzi in difesa può fare un pensierino su Caldara, che dal Milan è tornato all'Atalanta dal maestro Gasperini (attenzione anche a Czyborra), oppure può pescare in casa Sampdoria, dove sono arrivati Tonelli e Yoshida. Soprattutto il primo ha molte chance di essere titolare. La possibile sorpresa può essere Soumaoro, difensore che il Genoa ha preso dal Lille.

Sempre tra i rossoblu Masiello dovrebbe essere un sicuro titolare. Più opzioni per l'asta del Fantacalcio sulla linea mediana, dove molto dipenderà dai crediti che si hanno a disposizione. Uno dei big è Eriksen, centrocampista che l'Inter ha prelevato dal Tottenham. Sicuro titolare con i nerazzurri, è uno specialista dei calci piazzati e quindi potrebbe anche mettere a segno qualche rete. Sempre a disposizione di Conte è arrivato Young, centrocampista inglese di grande esperienza.

Giocherà tanto pure lui. Altre buone occasioni possono essere Bjarnason, che si è accasato al Brescia, oppure Behrami che è tornato al Genoa. Non aspettiamoci tanti bonus però da loro. Altri nomi caldi sono i due nuovi mediani del Napoli Demme e Lobotka. Sarebbe opportuno prenderli all'asta in coppia, perché potrebbero non giocare contemporaneamente. Le possibili sorprese? Saponara del Lecce e Castro, ora alla Spal.

Gli attaccanti da prendere al Fantacalcio di riparazione

Un nome su tutti, che stuzzica l'appetito degli appassionati di questo fantasy game. Una stella di prima grandezza, un centravanti che ha il gol nel sangue. È Zlatan Ibrahimovic, ovviamente, tornato al Milan e già a segno con la sua nuova maglia. All'asta sarà senz'altro uno dei giocatori che farà salire il prezzo. Ma chi non riuscirà a prenderlo non deve disperarsi, perché ci sono altre opzioni valide. Cutrone, ad esempio. È una punta che difficilmente sbaglia nell'area piccola, un giovane in rampa di lancio che può fare molto bene alla Fiorentina.

Ci sono Politano del Napoli e Caprari del Parma che sono due ottime alternative, al Genoa è tornato Iago Falque che può segnare qualche gol importante se gli infortuni gli daranno tregua. Carles Perez della Roma, che i giallorossi hanno preso dal Barcellona, la possibile sorpresa.