Domenica 9 febbraio 2020 alle ore 20:45 ci sarà Inter-Milan, match valido per il 23° turno di Serie A.

Nella giornata precedente i nerazzurri hanno ottenuto i tre punti contro l'Udinese imponendosi fuori dalle mura amiche per 2-0, con doppietta di Romelu Lukaku. I rossoneri, invece, orfani dell'influenzato Ibrahimovic non sono andati oltre il pareggio contro il Verona di Juric, 1-1 malgrado abbiano giocato con un uomo in più dal 68' in poi.

Le statistiche tra le due squadre milanesi durante gli ultimi 5 incontri di campionato vedono nettamente favorita l'Inter con 4 vittorie ed un pareggio a reti inviolate.

Inter, ballottaggi Young-Biraghi e Brozovic-Vecino

Mister Conte si avvicina al Derby dovendo fare i conti con le condizioni precarie di Handanovic, Sensi e Borja Valero, oltre alle squalifiche di Lautaro Martinez e Bastoni. C'è da scommettere che opterà nuovamente per il suo fedele 3-5-2 con Padelli in porta, se Handanovic non riuscirà a recuperare dall'infortunio, ed in difesa la triade Godin-Skriniar-De Vrij. Qualche dubbio a centrocampo sembra esserci con il ballottaggio per la fascia sinistra tra il neo acquisto Young e Biraghi, con l'ex United leggermente favorito, ed al centro dove si contendono una maglia Brozovic e Vecino, anche se il croato appare avanti nelle gerarchi.

Il reparto sarà presumibilmente completato da Candreva sulla fascia destra e Barella assieme ad Eriksen in mezzo al campo. Vista la squalifica di Lautaro il suo posto in attacco sarà di Esposito che farà coppia con Lukaku.

Milan, ballottaggi Conti-Calabria e Musacchio-Kjaer

L'allenatore Pioli potrà nuovamente contare su Bennacer ed anche sul carisma e sulle prestazioni di Zlatan Ibrahimovic. Il 4-4-2 sembra il modulo prediletto per questo match dove tra i pali troveremo probabilmente Gigio Donnarumma che avrà davanti il pacchetto arretrato composto da Romagnoli ed uno tra Musacchio e Kjaer al centro, con l'argentino avanti per una maglia.

A sinistra sembra imprenscindibile l'impiego di Theo Hernandez mentre qualche dubbio potrebbe esserci per il ruolo di terzino destro, dove si contendono un posto Conti e Calabria, con l'ex atalanta che sembra poter partire titolare. Centrocampo composto, con ogni probabilità, da Castillejo e Calhanoglu ai lati e Bennacer assieme a Kessie al centro. In attacco Ibrahimovic farà coppia con Leao, mentre Rebic si accomoderà inizialmente in panchina.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Inter-Milan:

Inter (3-5-2): Padelli (Handanovic), Godin, Skriniar, De Vrij, Young (Biraghi), Barella, Brozovic (Vecino), Eriksen, Candreva, Esposito, Lukaku. All. Conte.

Milan (4-4-2): Donnarumma, Conti (Calabria), Musacchio (Kjaer), Romagnoli, Hernandez, Castillejo, Calhanoglu, Bennacer, Kessie, Ibrahimovic, Leao. All. Pioli.