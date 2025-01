Il calciomercato di gennaio è appena iniziato e secondo alcune indiscrezioni, Juventus e Milan sarebbero pronte a sfidarsi per Randal Kolo Muani. Poco utilizzato dal tecnico dei parigini Luis Enrique, l’attaccante francese del PSG potrebbe invece diventare il rinforzo ideale per bianconeri e rossoneri, anche se entrambe prenderebbero in considerazione l'idea solo in prestito. Novità anche per Douglas Luiz. Il mediano brasiliano della Juventus sarebbe finito nel mirino del Manchester City, con i Citizen pronti a chiedere l'eventuale prestito del giocatore a gennaio per sostituire l’infortunato Rodri, anche se se i bianconeri prenderebbero in considerazione solo una cessione a titolo definitivo.

Kolo Muani viene valutato 60 milioni di euro dal PSG: cifra fuori portata per le italiane

Considerato dagli addetti ai lavori come uno dei migliori attaccanti francesi della sua generazione, Kolo Muani potrebbe diventare uno dei protagonisti di questa sessione di calciomercato invernale. Infatti, l’attaccante del PSG sarebbe finito ai margini della rosa allenata da Luis Enrique e dopo solo 14 presenze stagionali e due soli gol all’attivo tra Ligue1 e Champions League, potrebbe decidere di provare una nuova avventura sportiva lontano dalla Tour Eiffel. Tra i molti club a cui Kolo Muani viene accostato di recente ci sarebbero anche Juventus e Milan, che per motivi diversi, avrebbero l’esigenza di rafforzare il proprio reparto offensivo.

A rendere però complicata un’eventuale trattativa ci sarebbero i 60 milioni di euro che il PSG chiede per il cartellino del suo giocatore. Cifra fuori portata per le italiane.

Juventus e Milan punterebbero solo prestito di Kolo Muani

Per caratteristiche tecniche e tattiche, l’attaccante francese sembra piacere molto sia ai bianconeri che ai rossoneri, con entrambi i club pronti ad accogliere Kolo Muani solo con la formula del prestito.

Condizione che il PSG non scarterebbe a priori purché oneroso e non gratuito. Il club transalpino vorrebbe rientrare di qualche milione di euro dopo i 95 spesi nel 2023 per assicurarsi il giocatore e se Cristiano Giuntoli si sarebbe mosso in anticipo su Kolo Muani, cercando di assicurare un rinforzo in attacco per Thiago Motta, nelle ultime ore il Milan starebbe valutando la fattibilità di un'operazione di mercato così importante a gennaio, considerando gli otto milioni di euro che l’attaccante francese percepisce come ingaggio.

Il Manchester City starebbe valutando il prestito Douglas Luiz

Dopo un inizio di stagione piuttosto travagliato, Douglas Luiz potrebbe lasciare la Juventus ad appena sei mesi dal suo ingaggio. Sulle sue tracce ci sarebbe il Manchester City di Pep Guardiola, che dovendo sostituire l’infortunato Rodri, starebbe valutando anche il prestito del mediano bianconero.

Da capire però l’effettiva volontà di volersi privare del giocatore da parte della Juventus. Non solo per i numerosi impegni sportivi che attendono i bianconeri da qui alla fine della stagione, ma anche per il poco tempo che avrebbe a disposizione Cristiano Giuntoli per studiare un’alternativa. Inoltre, l'idea del prestito non sarebbe una formula gradita alla Juventus che per l'eventuale cessione del giocatore valuterebbe solo un'offerta a titolo definitivo.