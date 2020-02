Venerdì 7 febbraio 2020 alle ore 20:45 ci sarà Roma-Bologna, match valido per il 23° turno di Serie A.

Nella giornata precedente i giallorossi hanno subito una pesante sconfitta in trasferta per 4-2 contro il Sassuolo per merito delle eccelse prestazioni di Boga e Caputo. La compagine di Siniša Mihajlović, invece, si è imposta in casa contro il Brescia per 2-1 con le reti di Orsolini e Bani a cui il rigore trasformato da Torregrossa non ha potuto nulla.

Le statistiche tra le due squadre durante gli ultimi 5 match di Serie A vedono i giallorossi avanti con tre vittorie contro una soltanto del bologna ed un pareggio.

Roma, ballottaggio Kolarov-Santon per il ruolo da terzino destro

Daniel Fonseca, reduce dalla pesante sconfitta inflitta dai neroverdi, dovrà fare a meno dello squalificato Lorenzo Pellegrini. Il modulo con cui scenderà in campo sarà presumibilmente il 4-2-3-1 con Pau Lopez in porta che avrà davanti il pacchetto arretrato composto da Smalling e Mancini al centro, mentre Spinazzola agirà sulla sinistra ed uno tra Kolarov e Santon nel ruolo da terzino destro, con l'ex Manchester City avanti nelle gerarchie.

Sulla mediana dovrebbero agire Veretout e Cristante, con Villar pronto a subentrare a gara in corso. Pochi dubbi sembrano esserci sulla trequarti campo, dove Kluivert, Perotti ed Under saranno gli interpreti titolari. Edin Dzeko sarà l'unica punta in attacco.

Bologna, ballottaggio Denswil-Mbaye come terzino sinistro

Siniša Mihajlović naviga a metà classifica con 30 lunghezze, abbastanza lontano dalla zona retrocessione (+14) e parecchio vicino al sesto posto (a 2 punti dal Cagliari) che significherebbe Europa League.

Date le premesse è facile intuire come questo match sia fondamentale per mantenere un trend positivo e, possibilmente, diminuire il gap verso la zona Europa.

Per riuscirci il Mister sembra volersi affidare nuovamente al 4-2-3-1, modulo speculare ai giallorossi, con Skorupski in porta e davanti a sè il pacchetto difensivo composto da Danilo e Bani al centro, mentre Tomiyasu agirà sulla destra ed uno tra Denswil e Mbaye partirà titolare come terzino sinistro, con l'olandese vanti nelle gerarchie.

Mediana di centrocampo affidata presumibilmente alla coppia Dominguez-Schouten, mentre sulla trequarti confermati dall'inizio Orsolini, Barrow e Soriano. Unica punta sarà presumibilmente Rodrigo Palacio.

Probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Lopez, Kolarov (Santon), Mancini, Smalling, Spinazzola, Cristante (Villar), Veretout, Kluivert, Perotti, Under, Dzeko. All. Fonseca.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil (Mbaye), Dominguez, Schouten, Orsolini, Barrow, Soriano, Palacio. All. Mihajlović