L'Inter sta cercando di ritrovare i pezzi dopo una prima parte della stagione in cui è stata falcidiata dagli infortuni. Il reparto che ha subito maggiori defezioni è stato il centrocampo, e anche nelle ultime settimane la musica non sembra cambiata. I nerazzurri, infatti, hanno dovuto fare a meno di Borja Valero, Roberto Gagliardini e, soprattutto, di Marcelo Brozovic.

Il centrocampista croato si è infortunato durante la sfida contro il Lecce al Via del Mare, riportando una distorsione alla caviglia.

Domenica, però, alla Dacia Arena di Udine contro l'Udinese "Epic Brozo" è tornato in campo giocando uno spezzone di gara.

L'Inter non può fare a meno di Brozovic

Marcelo Brozovic sembra essere diventato indispensabile per l'Inter. Ha dell'incredibile la parabola del centrocampista croato se si pensa solo a due anni fa, quando veniva fischiato da tutto lo stadio ed era sul punto di essere ceduto negli ultimi giorni di gennaio. Su di lui c'era il Siviglia, che aveva anche trovato l'accordo con il club nerazzurro per acquistarlo in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a ventotto milioni di euro.

A far saltare tutto in extremis è stato l'allora tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti.

Proprio l'allenatore di Certaldo ha, probabilmente, dato una svolta alla carriera dello stesso Brozovic cambiandogli ruolo rispetto a dove giocava in precedenza. A febbraio 2018 lo schiera a sorpresa dal primo minuto nel big match contro il Napoli in cabina di regia e da allora il croato non esce più dal campo. Anche quest'anno con Antonio Conte è successo lo stesso, saltando solo la sfida contro il Cagliari per l'infortunio alla caviglia.

Ieri contro l'Udinese il ritorno in campo, con l'ingresso al posto di Eriksen sul risultato di 0-0 in una partita vinta poi 2-0 anche grazie alle giocate proprio di Brozovic e di Alexis Sanchez, l'altro giocatore entrato in campo a partita in corso.

L'alternativa a Brozovic

L'Inter ora starebbe lavorando per blindare Marcelo Brozovic, che ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, e non solo.

La società nerazzurra, infatti, è alla ricerca sul mercato - per la prossima stagione - di un'alternativa che non faccia rimpiangere il croato quando questi ha bisogno di rifiatare.

Il grande obiettivo dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, sembrerebbe essere il centrocampista del Brescia, Sandro Tonali. Classe 2000, il talento italiano sembra avere caratteristiche molto simili a "Epic Brozo", essendo in grado di interdire ma, allo stesso tempo, bravo a cucire il gioco e ad essere pericoloso in fase offensiva. I contatti con le Rondinelle sarebbero state avviate ma l'affare sarà possibile solo per proposte a partire dai 50 milioni di euro e da battere c'è pure la concorrenza della Juventus.