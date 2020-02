Uno dei giocatori che potrebbe infiammare la prossima sessione di Calciomercato è Milan Skriniar. Il centrale slovacco è da tempo oggetto dei desideri dei top club europei, con l'Inter che ha sempre respinto le proposte e i sondaggi pervenuti in sede. Lo scorso anno, anzi, è stato proprio il giocatore ad allontanare ogni tipo di rumors firmando il rinnovo cdi contratto. Una firma arrivata non senza difficoltà, visto che l'ex Sampdoria ha deciso di separarsi dal suo storico agente che, invece, sembrava spingere per provare una nuova esperienza.

Rumors di mercato che non mancheranno neanche la prossima estate visto che Pep Guardiola sembra pronto a tutto per cercare di portare a Manchester lo slovacco.

Il City ci prova

Il Manchester City sarà sicuramente uno dei club protagonisti della prossima sessione di calciomercato. I Citiziens, infatti, la scorsa estate non hanno fatto molto e dovranno cercare di rinforzarsi notevolmente, soprattutto nel reparto difensivo, dove hanno avuto varie defezioni. Il primo obiettivo di Pep Guardiola sarebbe il centrale slovacco dell'Inter, Milan Skriniar.

Il giocatore è un obiettivo degli inglesi da tempo, tanto che già a gennaio 2018, sei mesi dopo il suo arrivo a Milano, avevano fatto un tentativo mettendo sul piatto sessanta milioni di euro. Cifra simile proposta anche qualche mese dopo, ma l'Inter ha sempre detto di no, ritenendo Skriniar incedibile nonostante i paletti imposti dal fair play finanziario, che imponevano la chiusura del bilancio in pareggio ogni anno.

Lo slovacco, infatti, era sempre uno dei migliori in campo e uno dei pochi a salvarsi anche nelle serate peggiori della squadra nerazzurra. Non è un caso che i tifosi chiedessero che la fascia di capitano fosse affidata a lui lo scorso anno, quando è scoppiato il caso Mauro Icardi.

La richiesta dell'Inter

Inter che questa estate, a differenza di quanto successo negli scorsi anni, potrebbe anche non ritenere incedibile Milan Skriniar qualora dovesse arrivare un'offerta importante in sede.

Come riportato da Calciomercato.com, infatti, il pressing del Manchester City sarebbe asfissiante, con Pep Guardiola che ha individuato nello slovacco il rinforzo ideale per il suo sistema di gioco. Nerazzurri che sono pronti a sedersi al tavolo delle trattative ma solo per un'offerta che possa essere superiore agli ottanta milioni di euro. Occhio anche ad un possibile scambio con Joao Cancelo, con conguaglio a favore del club meneghino. Il portoghese, infatti, è stato bocciato dopo una sola stagione e il suo ritorno a Milano è tutt'altro che impossibile.

Una cifra che permetterebbe a Marotta e Ausilio di realizzare una plusvalenza monstre.

Skriniar, infatti, è stato acquistato dalla Samp nell'estate del 2017 per dieci milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, valutato altri quindici milioni di euro.