È stato al centro di una lunga e complicata trattativa estiva tra Juventus e Manchester City, ed ora rischia di essere messo alla porta dalla squadra inglese dopo una sola stagione. Stando al quadro tracciato da The Sun, sarebbe questa la situazione di Joao Cancelo, definito un vero e proprio "flop" dalla testata giornalistica britannica. Approdato alla corte di Guardiola per 28 milioni di euro più il trasferimento di Danilo alla Juve (valutazione 35 milioni), l'esterno portoghese non è mai riuscito ad ambientarsi al meglio, anzi, col passare del tempo le sue prestazioni pare siano addirittura peggiorate.

Pep Guardiola avrebbe perso la pazienza nei confronti dell'ex interista piuttosto presto. Infatti, resosi conto che il 25enne lusitano non riusciva ad adattarsi al suo credo tattico, e a fronte di prestazioni tutt'altro che soddisfacenti, gli ha subito tolto i galloni da titolare. Al suo posto, il tecnico spagnolo ha preferito puntare sul 29enne britannico Kyle Walker nel ruolo di terzino destro.

L'esperienza finora poco felice di Joao Cancelo al Manchester City sarebbe stata confermata da una fonte vicina alla società inglese, contattata da The Sun.

Sembra, infatti, che tra i meandri del club ci sia già una certa disponibilità a lasciar partire il terzino portoghese durante la prossima sessione estiva del mercato, ovviamente a fronte di offerte congrue e a titolo definitivo. La delusione dei Citizens sarebbe legata alla scarsa continuità del giocatore: l'ex juventino, infatti, nelle prime partite in Premier League era risultato convincente, ma col tempo invece pare si sia perso, e ciò ovviamente gli ha fatto perdere posizioni importanti nelle gerarchie dell'allenatore.

L'indiscrezione di un Joao Cancelo potenzialmente cedibile da parte dei Citizens avrebbe già catturato le attenzioni di alcune importanti squadre europee. Tra queste, al momento ci sarebbe innanzitutto il Bayern Monaco, seguito dall'Inter che potrebbe anche decidere di riaccogliere il "figliol prodigo" alla Pinetina nella prossima stagione.

Inter: in estate potrebbe tornare Cancelo

Joao Cancelo ha già indossato la maglia dell'Inter nella stagione 2017-2018.

Prelevato dal Valencia in prestito con diritto di riscatto, l'esterno difensivo portoghese ha ben figurato nella Milano nerazzurra, risultando uno dei giocatori più importanti nella rincorsa della squadra lombarda alla qualificazione in Champions League. Nonostante l'impatto positivo con la società lombarda, quest'ultima ha deciso di non riscattarlo nel giugno del 2018, giacché i 40 milioni di euro richiesti dal Valencia per il trasferimento a titolo definitivo erano stati considerati eccessivi dal club di Zhang. Il calciatore è poi passato alla Juventus e quindi dalla scorsa estate al Manchester City.

A fronte della sonora bocciatura di Guardiola, sembra che l'Inter stia pensando di provare ad imbastire una trattativa con i Citizens per (ri)acquistare Cancelo. Il problema anche stavolta sarebbe legato alla valutazione del 25enne lusitano che si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di sterline (circa 60 milioni di euro).

The Sun ritiene che, in realtà, in casa Manchester City ci sarebbe un'idea da proporre alla società milanese: l'inserimento nella trattativa di Lautaro Martinez, pallino di Pep Guardiola che lo considera l'erede ideale di Sergio Aguero. Ricordiamo che, per quanto riguarda i club stranieri, sul contratto dell'attaccante argentino vige una clausola rescissoria da 111 milioni di euro.

Ad ogni modo, finora dall'Inter hanno più volte lasciato trapelare che non c'è (almeno in partenza) la volontà di trattare un'eventuale cessione del giovane bomber sudamericano.