La pausa forzata dal calcio giocato dovuta all'emergenza coronavirus sta conducendo le società a dedicarsi soprattutto al Calciomercato.

Inevitabilmente le trattative estive potrebbero essere condizionate dalla crisi economica dovuta alla possibile interruzione della stagione 2019-2020 e dalle perdite comunque in essere qualora si dovesse ricominciare più in là: allo stato attuale si parla infatti di scambi fra società per evitare esborsi economici ingenti e favorire al contempo eventuali plusvalenze.

Non è inoltre escluso che alcuni investimenti possano essere effettuati su giovani di prospettiva che presentano ancora prezzi abbordabili.

Proprio nelle ultime ore SportMediaset ha lanciato la notizia di un presunto interesse dell'Inter per il portiere classe 1999 dello Sporting Lisbona Luis Maximiliano. Grazie alle ottime prestazioni, l'estremo difensore è riuscito a scalzare Ribeiro dai titolari della nazionale under 21 lusitana. Il contemporaneo interesse del Milan per il giovane portiere lusitano potrebbe però far scattare una sfida tutta meneghina per assicurarselo.

Inter, possibile sfida di mercato con il Milan per Luis Maximiliano

Secondo SportMediaset in estate potrebbe esserci dunque una sfida di mercato fra Inter e Milan per il portiere portoghese Luis Maximiliano. Il giocatore dello Sporting Lisbona piace all'Inter come possibile erede di Handanovic. Diversa invece è la situazione del Milan, che cerca un titolare che possa sostituire il possibile partente Gianluigi Donnarumma.

Il nazionale italiano infatti è in scadenza di contratto con il Milan a giugno 2021 e non sembra intenzionato a rinnovare l'accordo con la società di Elliott. Per evitare di perderlo a parametro zero, sarà dunque necessario venderlo in estate. Lo stesso agente del portiere Mino Raiola starebbe spingendo per una sua cessione. Resta vivo l'interesse della Juventus ma secondo le ultime indiscrezioni di mercato ci sarebbe anche il Chelsea sul nazionale italiano.

La stagione di Luis Maximiliano

Il portiere della nazionale portoghese under 21 è un classe 1999 ed ha un contratto con lo Sporting Lisbona fino a giugno 2023. Il noto sito transfermarkt.it lo valuta circa 3 milioni di euro ma la promozione a titolare dell'under 21 lusitana porterà inevitabilmente ad un incremento del suo prezzo di mercato. In questa stagione ha disputato nel campionato portoghese 13 partite subendo 14 gol. Luis Maximiliano è stato protagonista anche in Europa League, 4 presenze e 7 gol subiti nella competizione europea. A queste vanno aggiunte ulteriori 3 presenze nell'Allianz Cup.

Si profila quindi l'ennesima sfida di mercato fra Inter e Milan. Negli ultimi mesi si è parlato anche di un altro interesse comune fra le società milanesi: quello riguardante il portiere argentino dell'Udinese Juan Musso il cui costo si aggira sui 15 mln di euro.