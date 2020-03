L'Inter sarà grande protagonista della prossima sessione di Calciomercato. Prima di muoversi in entrata, però, il club nerazzurro punterà a fare cassa con le cessioni visto che già lo scorso anno non ha incassato nulla operando in entrata e investendo molti soldi con gli acquisti di Romelu Lukaku, Nicolò Barella, Stefano Sensi, Valentino Lazaro e, a gennaio, Christian Eriksen. Uno dei giocatori che potrebbe rimpinguare le casse è il centrocampista portoghese, Joao Mario, attualmente in prestito alla Lokomotiv Mosca.

Joao Mario in uscita

La prima cessione dell'Inter nella prossima sessione di calciomercato potrebbe essere rappresentata dalla partenza di Joao Mario. Il centrocampista portoghese è in prestito alla Lokomotiv Mosca ma dopo un ottimo inizio il rendimento è andato calando. Dieci le presenze nel campionato russo, con una rete messa a segno, due assist e anche qualche premio come man of the match.

Arrivato dallo Sporting Lisbona nell'estate del 2016, come primo acquisto della gestione Suning, per quarantacinque milioni di euro ma in nerazzurro non è mai riuscito ad affermarsi.

Inter che, comunque, non può permettersi di realizzare minusvalenze e per questo motivo il giocatore sarà ceduto ma per un'offerta tra i diciotto e i venti milioni, la cifra inserita nel contratto con la Lokomotiv Mosca, che potrebbe esercitare l'opzione di riscatto. Ci sono dubbi e non è escluso che il classe 1993 possa restare un altro anno in prestito in Russia. Questo, però, a condizione che il riscatto passi dal 'diritto' all''obbligatorio'.

Le altre cessioni

Joao Mario sarà solo il primo delle cessioni che permetterà all'Inter di raccogliere un tesoretto importante per la prossima estate. L'altro giocatore che potrebbe essere ceduto a titolo definitivo è l'esterno croato, Ivan Perisic. Il giocatore è in prestito al Bayern Monaco e i tedeschi sarebbero orientati ad esercitare il diritto di riscatto, che ammonta a venti milioni di euro.

Nonostante fosse stato voluto fortemente da Kovac, anche con Flick è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante in prima squadra, venendo spesso anche preferito a Coutinho prima del grave infortunio alla caviglia.

La terza cessione, quella probabilmente più importante, sarebbe quella di Mauro Icardi. Il centravanti argentino è in prestito al Paris Saint Germain con diritto di riscatto fissato a settanta milioni di euro. Qualora i parigini dovessero riscattarlo e cederlo alla Juventus, come si paventa, i parigini dovranno versare ottantacinque milioni di euro. Una cifra complessiva da quasi centotrenta milioni di euro che permetterà al club nerazzurro di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Antonio Conte.

E occhio a Valentino Lazaro, in prestito al Newcastle con diritto di riscatto fissato a venticinque milioni di euro.