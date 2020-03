Euro 2020 è l'appuntamento calcistico che dovrebbe tenerci compagnia da giugno in poi. Europei di calcio con ben 24 nazionali al via e, per la prima volta, con tante sedi europee, ben dodici, nelle quali far disputare le partite. Ma il condizionale è d'obbligo vista l'emergenza Coronavirus che sta coinvolgendo il mondo intero. Tutti i principali campionati d'Europa, dalla serie A alla Liga spagnola, dalla Bundesliga alla Premier League, sono stati sospesi in via precauzionale e ancora non si sa se e quando si potrà tornare a giocare.

La speranza è che tutti questi campionati, così come la Champions e l'Europa League, possano essere conclusi, magari tornando a giocare ad aprile o a maggio. Anche per questo motivo l'Uefa potrebbe prendere in seria considerazione l'idea di rinviare Euro 2020.

Quando si giocherà Euro 2020?

La competizione europea dovrebbe iniziare il prossimo 12 giugno (con il match inaugurale in programma all'Olimpico di Roma che sarebbe Turchia-Italia) e l'augurio di tutti è ovviamente quello che in questa data il torneo possa iniziare regolarmente, perché vorrebbe dire che l'emergenza Coronavirus sarebbe definitivamente alle spalle.

Ma in caso contrario ci sono delle ipotesi da prendere in considerazione per la disputa di questo grande evento. La prima è quella di un rinvio breve, subito dopo l'estate. L'Uefa potrebbe far disputare gli Europei a settembre, posticipando l'inizio dei campionati nazionali, e ovviamente anche le competizioni internazionali, a ottobre. Non bisogna però dimenticare che rimangono ancora da giocare delle gare dei playoff, sfide che decideranno i nomi delle ultime partecipanti al torneo.

Ma, come ha scritto anche 'Repubblica', oltre a 'L'Equipe' in Francia, una delle opzioni possibili è il rinvio di Euro 2020 al prossimo anno, ovvero a giugno del 2021. Un'opzione che non metterebbe fretta a nessuno, perché in questo caso ci sarebbe tutto il tempo per riorganizzare i calendari calcistici nazionali e internazionali. Tuttavia non bisogna dimenticarsi che in quel periodo ci sarà da disputare anche la nuova coppa del Mondo del club organizzata dalla Fifa.

E questo potrebbe essere un ostacolo importante.

Improbabile che i prossimi Europei possano essere addirittura rinviati al 2022. In quell'anno, vero, non ci saranno impegni in estate, visto che i mondiali si giocheranno d'inverno in Qatar. Ma proprio per questo motivo l'inizio dei campionati sarà anticipato e il calendario di impegni sarebbe sempre più fitto. Ad ogni modo per saperne di più non si dovrà attendere molto, visto che l'Uefa si riunirà il prossimo 17 marzo per prendere delle decisioni in merito.