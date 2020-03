L'Italia, nelle ultime settimane, si sta battendo con tutte le sue forze per sconfiggere il Coronavirus. In questi giorni, anche la Juventus è alle prese con il Covid-19 visto che Daniele Rugani è risultato positivo al tampone. I giocatori bianconeri sono stati messi in isolamento volontario per circa 15 giorni.

Ovviamente anche Cristiano Ronaldo è in quarantena e sta trascorrendo questo periodo nella sua Madeira. Infatti, CR7, domenica sera, era rientrato in patria per andare a trovare la madre.

L'attaccante della Juventus, dunque, resterà a Madeira almeno per le prossime due settimane.

Poco fa, Ronaldo ha scritto un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, sottolineando che la salute deve essere la priorità e si è detto vicino al suo compagno di squadra Daniele Rugani e a tutti coloro i quali stanno combattendo contro il Covid-19.

Il messaggio di CR7

La Juventus e tutti i suoi giocatori sono alle prese con l'emergenza Coronavirus e la società bianconera ha messo in isolamento 121 persone.

Tra queste ovviamente c'è anche Cristiano Ronaldo.

CR7, con un post su Instagram, ha sottolineato che il mondo sta passando un momento molto difficile tutti devono essere prudenti e devono avere grande attenzione. Ronaldo ha spiegato di parlare non come calciatore, ma come figlio, papà e essere umano e di sentirsi coinvolto da quanto sta accadendo in tutto il mondo.

Il giocatore della Juventus ha chiesto a tutti i suoi followers di seguire le direttive dell'organizzazione mondiale della sanità e di tutti gli organi di governo, perchè la vita degli uomini deve venire prima di ogni altro interesse.

CR7, infine, si è detto vicino a tutti coloro i quali stanno lottando per vincere la loro battaglia contro il Coronavirus, come sta facendo il suo compagno di squadra Daniele Rugani.

Ronaldo ha anche rivolto un pensiero a tutte le persone che hanno perso un famigliare e ha espresso tutto il proprio supporto nei confronti dei medici che stanno mettendo in pericolo la loro vita per salvare quella degli altri.

CR7 incoraggia Rugani

Cristiano Ronaldo, su Instagram, ha espresso tutto il proprio sostegno nei confronti del suo compagno di squadra Daniele Rugani che è risultato positivo al Coronavirus. Il numero 24 della Juventus, da mercoledì, è in isolamento e fortunatamente sta bene.

Rugani sta proseguendo le cure e attualmente è senza febbre e al momento non ha nessun tipo di sintomo. Il difensore toscano sta trascorrendo questi giorni di quarantena all'interno del centro sportivo della Continassa e perciò si è allontanato dalla sua fidanzata Michela Persico e da tutta la sua famiglia, una scelta avvenuta per proteggere i suoi cari e per non far correre loro nessun tipo di rischio.