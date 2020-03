L'Inter sta cominciando già a programmare la prossima sessione di calciomercato. La pausa forzata per le note vicende sanitarie che hanno colpito l'Italia sta portando i nerazzurri già a fare delle riflessioni in vista della prossima stagione. Il tecnico, Antonio Conte, ha avuto modo di analizzare a fondo la rosa in questa stagione, capendo su quali elementi puntare il prossimo anno e quali, invece, potranno lasciare Milano. Tra i giocatori che potrebbero lasciare i nerazzurri ci sarebbe il portiere in seconda, Daniele Padelli, che quest'anno ha trovato più spazio rispetto agli anni precedenti, a causa dell'infortunio che ha colpito Samir Handanovic.

Padelli verso l'addio

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter a fine anno è Daniele Padelli. L'estremo difensore, infatti, sarebbe già alla ricerca di un altro club in cui accasarsi la prossima stagione. Classe 1985, il portiere ha trovato spazio quest'anno giocando tre partite in campionato a causa dell'infortunio alla mano subito dal capitano, Samir Handanovic, alla vigilia della sfida contro l'Udinese.

Non sono mancate le critiche a Padelli, a detta di molta responsabile sui due gol subiti nel derby contro il Milan e, probabilmente, su almeno uno dei due subiti nello scontro diretto contro la Lazio allo stadio Olimpico.

Solo contro i friulani, invece, è riuscito a mantenere la porta inviolata in campionato. In Europa League sono state due le presenze, andata e ritorno contro il Ludogorets, con un solo gol subito, nella gara di ritorno. Il portiere in seconda ha il contratto in scadenza a giugno 2020 e sembra difficile pensare ad un rinnovo. Già a gennaio e febbraio il suo ruolo era stato messo in discussione. Dopo l'infortunio di Handanovic, infatti, il club meneghino ha tenuto in prova Emiliano Viviano, prima di constatare che il rientro dello sloveno fosse imminente e l'infortunio meno grave del previsto.

Il sostituto

L'Inter starebbe già lavorando anche sul possibile sostituto di Daniele Padelli come portiere in seconda. Il nome sarebbe stato già individuato. Si tratta dell'estremo difensore rumeno, Ionut Radu, di proprietà del club nerazzurro ma attualmente in prestito al Parma. Il portiere è un prodotto del vivaio, classe 1997, e a inizio anno era in prestito al Genoa. Perso il posto da titolare in rossoblu con l'arrivo di Mattia Perin, il giocatore ha chiesto di andare altrove per cercare di continuare a giocare.

Anche in gialloblu, però, si è ritrovato ai margini, con D'Aversa che gli ha preferito sempre Colombi nonostante il grave infortunio subito da Luigi Sepe. Radu, dunque, dovrebbe essere il vice Handanovic all'Inter il prossimo anno, con i nerazzurri che avranno, dunque, come gli altri top club (Napoli e Juventus su tutte) due potenziali portieri titolari.