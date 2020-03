Nel pieno delle polemiche per lo slittamento di parte della ventiseiesima giornata di Serie A, si torna a pensare al campo in vista del ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Allo stadio San Paolo si affrontano Napoli e Inter, con gli azzurri in vantaggio. Nella gara di andata giocata allo stadio Meazza, infatti, la squadra di Gennaro Gattuso si è imposta 1-0 con il gol vittoria messo a segno da Fabian Ruiz. Nella sfida giocata in campionato, sempre a Napoli, invece, i nerazzurri si erano imposti per 3-1.

Le ultime su Napoli e Inter

Il Napoli arriva al ritorno della semifinale di coppa Italia in ottima forma. Gli azzurri vengono da sette successi ottenuti nelle ultime otto partite e vogliono dare ulteriore continuità, cercando di andare a giocarsi un trofeo in una stagione molto complessa e non senza polemiche, che aveva portato anche all'esonero di Carlo Ancelotti. L'arrivo di Gennaro Gattuso, salvo qualche passo a vuoto, ha sortito gli effetti sperati. I partenopei, infatti, hanno battuto il Torino nell'ultimo turno di campionato 2-1, blindando il sesto posto, in attesa che vengano recuperate le partite rinviate, salendo a trentanove punti, a più tre sul Milan e più quattro sul Verona.

Decisivi i gol di Manolas e Giovanni Di Lorenzo.

L'Inter, dal suo canto, non gioca in campionato da due settimane. Dopo il rinvio della gara contro la Sampdoria, infatti, è arrivato anche quello del derby d'Italia contro la Juventus, che ha scatenato mille polemiche. Nerazzurri che sono terzi, a meno otto dalla Lazio e a meno sei proprio dai bianconeri, con rispettivamente due e una gara in meno. La squadra di Antonio Conte, però, ha giocato in Europa League, dove ha strappato il pass per gli ottavi battendo il Ludogorets sia all'andata che al ritorno.

Probabili formazioni Napoli-Inter

Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, potrebbe cambiare qualcosa rispetto a quanto visto in campionato contro il Torino. Il dubbio principale è al centro dell'attacco, dove si giocano una maglia da titolare Mertens e Milik. Ai lati dovrebbe tornare Callejon al posto di Politano, con Insigne a sinistra. In mezzo al campo, invece, dovrebbero esserci Allan, Demme e Elmas, con Fabian Ruiz e Zielinski pronti a subentrare a partita in corso.

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, scenderà in campo con l'undici tipo. Attacco formato da Lukaku e Lautaro Martinez e un solo dubbio a centrocampo, dove si giocano una maglia da titolare Christian Eriksen e Matìas Vecino. Il danese sembra in vantaggio, con Candreva e Young sugli esterni.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Allan, Demme, Elmas; Callejon, Milik, Insigne.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro Martinez, Lukaku.