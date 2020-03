Questo pomeriggio, la Juventus ha ripreso ad allenarsi in vista della gara contro il Milan. I bianconeri si sono ritrovati dopo la domenica di riposo concessa da Maurizio Sarri. Il tecnico, dunque, ha curato i dettagli in vista della gara contro il Milan ed ha già iniziato a valutare chi far giocare mercoledì 4 marzo. Al momento, tra le certezze dei bianconeri dovrebbero esserci Cristiano Ronaldo, Giorgio Chiellini e Gianluigi Buffon. Per il resto, l’allenatore della Juventus ha ancora alcuni dubbi che scioglierà nei prossimi giorni.

Buffon difenderà i pali

La Juventus ha dunque ripreso gli allenamenti mettendo nel mirino la semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Mercoledì Maurizio Sarri potrebbe fare qualche piccolo cambio, ma quasi sicuramente farà giocare quasi tutti i titolarissimi visto che i bianconeri hanno saltato l'ultimo turno del campionato, previsto contro l'Inter, causa il noto rinvio legato al coronavirus. Dunque i calciatori hanno avuto modo di riposare e non c'è la necessità di un ampio turnover. In porta contro il Milan toccherà a Gianluigi Buffon che è il portiere scelto per giocare la Coppa Italia.

In difesa, davanti al numero 77 juventino, dovrebbe giocare la linea a quattro formata da Danilo, Chiellini, Bonucci e Alex Sandro. Ma il numero 12 bianconero e il difensore viterbese non sono certi del posto. Infatti, Bonucci è in ballottaggio con De Ligt, mentre Alex Sandro si contende il posto con De Sciglio.

Sarri ha alcuni dubbi a centrocampo

Per la semifinale di Coppa Italia, Maurizio Sarri ha diversi dubbi per quanto riguarda il centrocampo.

Infatti, ultimante Miralem Pjanic non ha reso al meglio, perciò è possibile che il tecnico stia valutando delle soluzioni alternative. Probabile contro il Milan che il regista possa essere Rodrigo Bentancur, ai suoi lati potrebbe toccare ad Aaron Ramsey e Blaise Matuidi, anche se non è da escludere nemmeno la presenza dal primo minuto di Adrien Rabiot. Se, invece, alla fine Sarri decidesse di schierare Pjanic a quel punto Bentancur agirebbe come mezzala e il terzo posto in mezzo al campo se lo contenderebbero proprio Ramsey e Matuidi.

In attacco il tecnico della Juventus dovrebbe affidarsi a Cristiano Ronaldo, Dybala e Cuadrado. Ogni dubbio di formazione, però, Sarri lo risolverà tra martedì e mercoledì.

Martedì la Juventus si allenerà al pomeriggio

Martedì la Juventus proseguirà la preparazione e la squadra si ritroverà alla Continassa per svolgere una seduta pomeridiana. Al termine dell’allenamento di domani ci sarà la conferenza stampa di Maurizio Sarri che è fissata alle ore 17:45.