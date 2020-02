Si è appena concluso il ritorno dei sedicesimi di Europa League tra Inter e Ludogorets sul risultato di 2-1. Le marcature portano le firme di Souza al 26' per il vantaggio degli ospiti, ma i nerazzurri trovano la rimonta con i gol di Biraghi al 32' e Romelu Lukaku al 49' del primo tempo. Gara giocata in un surreale stadio San Siro a porte chiuse. Stesso scenario che l'Inter troverà domenica all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus, visto che si giocherà sempre a porte chiuse, come ufficializzato poco fa dalla Lega.

Inter che si qualifica agli ottavi di finale dopo il 2-0 della gara di andata, con il sorteggio che si terrà nella giornata di domani alle ore 13.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, conferma quasi per intero il 3-5-2 visto nella gara di andata. Gli unici cambi sono rappresentati da Lukaku al posto di Lautaro Martinez squalificato e da Barella al posto di Matìas Vecino, che parte dalla panchina. Al fianco del centravanti belga c'è sempre Alexis Sanchez.

Nel primo tempo l'Inter parte forte e sfiora il vantaggio con Lukaku che, servito da Sanchez, parte in contropiede ma, a tu per tu con il portiere, tira centrale.

Il Ludogorets reagisce e al 26' con Souza va in vantaggio, con un tiro sul primo palo che trova un disattento Padelli. I nerazzurri non demordono e trovano subito il pareggio con Biraghi, che al 32' trova il gol grazie anche ad una deviazione. La squadra di Conte sfiora anche il vantaggio prima con Sanchez e poi con Barella. Gol del 2-1 che arriva nei minuti di recupero del primo tempo, al 49', con Lukaku che di testa, ben servito da Sanchez, trova prima la respinta del portiere e, poi, di riflesso, sempre di testa insacca.

Nel secondo tempo ci sono poche emozioni. L'Inter sfiora il gol con Alexis Sanchez, che colpisce la traversa con un grande tiro dalla distanza. Il Ludogorets prova quantomeno a non perdere la partita ma Padelli è attento su Cicinho. Succede poco altro, con i nerazzurri che pensano in primis a non sprecare energie in vista del big match contro la Juventus.

Le pagelle

Queste le pagelle del match appena concluso:

Padelli 6: Ancora un'incertezza sul gol avversario, il buon intervento nella ripresa gli fa guadagnare la sufficienza.

D'Ambrosio 6: Prestazione attenta.

Ranocchia 6,5: Conferma di essere una buona alternativa a De Vrij.

Godin 5,5: Incertezza sul gol del Ludogorets, si fa spostare troppo facilmente da Souza.

Moses 6: Qualche spunto interessante ma in fase difensiva si è fatto sorprendere in almeno due circostanze.

Barella 6: Un buon tiro dalla distanza ma poco più. La sua gara termina al 45'.

Borja Valero 6,5: Detta i tempi in mezzo al campo ed è molto attento anche in fase difensiva.

Eriksen 6,5: Quando ha la palla illumina sempre il gioco, cala nella ripresa.

Biraghi 6: Sufficienza per il gol, ma spesso è impreciso nei cross.

Sanchez 7: Prestazione importante, tante buone giocate e l'assist per il gol del 2-1 di Lukaku.

Brozovic 5,5: Non entra benissimo in partita.