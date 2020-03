Il Napoli è stato una delle delusioni di questa stagione. A detta di tutti gli addetti ai lavori gli azzurri si sarebbero dovuti contendere il titolo con la Juventus. E, invece, solo nelle ultime settimane prima della sosta forzata del campionato aveva dato importanti segnali di ripresa, tornando in lotta quantomeno per un piazzamento in Europa League. Decisivo al riguardo l'arrivo di Gennaro Gattuso, che ha rimpiazzato Carlo Ancelotti. Con il suo approdo, però, alcuni giocatori sono finiti ai margini e tra questi c'è Alex Meret, che potrebbe lasciare i partenopei nella prossima sessione di Calciomercato qualora le cose non dovessero cambiare da qui a giugno.

Inter e Milan su Meret

Uno dei giocatori che potrebbe essere al centro dei rumors di mercato la prossima estate è il portiere del Napoli, Alex Meret. L'estremo difensore è finito a margine dell'undici titolare dopo la sconfitta subita il 6 gennaio contro l'Inter, dove ha avuto colpe su almeno un gol dei nerazzurri. Una botta avuta in quella sfida gli ha causato anche dei problemi fisici, che di sicuro non hanno contribuito per tornare ai livelli ammirati lo scorso anno e nella prima parte della stagione.

Qualora da qui a fine anno il giocatore non dovesse trovare spazio, chiuso da Ospina, è possibile che possa arrivare a chiedere la cessione. Gli Europei sono stati rinviati al prossimo anno e questo potrebbe dare al portiere azzurro una possibilità in più per convincere il commissario tecnico, Roberto Mancini. Negli ultimi mesi, infatti, Meret era finito alle spalle di Sirigu e Gollini, oltre a quelle di Donnarumma.

I club che avrebbero messo nel mirino il portiere del Napoli sono Inter e Milan. I nerazzurri sono alla ricerca dell'erede di Samir Handanovic, che potrebbe rinnovare per fare da chioccia proprio al futuro numero uno del club meneghino. Lo sloveno, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe prolungare il proprio contratto di una stagione, fino a giugno 2022. I rossoneri, invece, sono alla ricerca del sostituto di Gigio Donnarumma che, avendo il contratto in scadenza a giugno 2021, molto probabilmente andrà via.

La richiesta del Napoli

Il Napoli ha fatto un investimento importante nell'estate del 2018 per accaparrarsi le prestazioni di Alex Meret. Gli azzurri, infatti, hanno versato nelle casse dell'Udinese venticinque milioni di euro, nonostante il portiere avesse giocato meno di venti partite in Serie A. Per questo motivo, la sua valutazione non sarebbe inferiore alla cifra investita poco meno di due anni fa.

I rapporti tra Inter e Napoli sono ottimi, come testimonia l'affare Politano andato in porto a gennaio, e questo potrebbe facilitare una trattativa, offrendo una corsia preferenziale rispetto al Milan.

I nerazzurri, inoltre, potrebbero mettere sul piatto anche la partecipazione alla prossima edizione della Champions League, oltre ad un contratto più ricco. Marotta in cambio potrebbe offrire il cartellino di Radu, attualmente in prestito al Parma, o quello di Matìas Vecino, già offerto ai partenopei a gennaio per cercare di arrivare a Allan.