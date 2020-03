La pandemia da Coronavirus ha oramai colpito tutta Europa. A causa di questo anche il mondo dello sport ha subito delle modifiche pesanti ai calendari: il primo campionato a essere sospeso è stata la nostra Serie A, seguito poi dalla Liga spagnola, dalla League 1 francese e dalla Premier League in Inghilterra. Sospensione anche per la Champions League e per l'Europa League. Gli europei di calcio, previsti per giugno 2020, sono invece stati rinviati al prossimo anno. Nonostante un panorama simile ci sono alcuni paesi nel mondo che vanno avanti come se nulla fosse: è il caso della Turchia.

Il calciatore Obi Mikel rinuncia ai soldi e rescinde il contratto con il Trabzonspor

Il campionato di calcio turco, infatti, è uno dei pochi campionati europei che continua a giocare regolarmente. In totale disaccordo il calciatore Obi Mikel, conosciuto ai più soprattutto per la parentesi avuta con la maglia del Chelsea. Il calciatore era sotto contratto con il Trabzonspor e negli scorsi giorni aveva espresso sui social tutto il suo disappunto per il prosieguo del campionato: "Nella vita ci sono cose che valgono di più del calcio.

Io non mi sento a mio agio e per questo non voglio giocare in una situazione come questa. In un momento critico come quello che stiamo vivendo ora tutti dovrebbero essere nelle loro case con la propria famiglia e con le persone care. Il mondo sta affrontando un periodo turbolento: il campionato dovrebbe essere annullato". Nelle scorse ore è arrivata la notizia secondo la quale il calciatore ha per tanto deciso di rescindere il contratto che lo legava al club fino al 31 maggio del 2021.

Rescindendo il contratto il giocatore ha, di fatto, rinunciato allo stipendio. Ad annunciarlo sono i media turchi, che citano una nota del club secondo la quale il giocatore avrebbe deciso di rinunciare a tutti i suoi benefit economici.

In Serie A continuano i casi di coronavirus: positivi anche Matuidi e Zaccagni

Intanto anche sul versante del calcio nostrano continua ad aumentare il numero dei calciatori che sono stati trovati positivi al coronavirus.

Nella giornata di ieri, martedì 17 marzo, la Juventus ha annunciato la positività del centrocampista francese Matuidi. Il giocatore sta bene ed è asintomatico e si trova in questo momento in isolamento domiciliare. Ma nelle ultime ore anche l'Hellas Verona ha annunciato il primo caso di positività al virus: si tratta di Zaccagni. L'uomo sta bene e negli scorsi giorni ha manifestato solo qualche linea di febbre. Il giocatore prolungherà il già attivato isolamento domiciliare fino al 25 marzo e verrà continuamente monitorato. Prolungato l'isolamento anche per il resto della rosa e dello staff dell'Hellas: la cessazione, anche in questo caso, è prevista per il prossimo 25 marzo.