L'Inter e il Napoli saranno sicuramente grandi protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri potrebbero rivoluzionare in parte la rosa a disposizione del proprio tecnico, Antonio Conte, nonostante la buona annata disputata fino ad ora. Uno dei reparti che potrebbe subire maggiori modifiche è l'attacco, visto che l'unico sicuro di restare, ad oggi, è Romelu Lukaku, acquistato l'estate scorsa dal Manchester United per sessantacinque milioni di euro più bonus. Proprio per questo il club meneghino si starebbe guardando intorno e uno dei nomi che sembrerebbe sul taccuino dei dirigenti è quello di Arkadiusz Milik.

Il polacco potrebbe lasciare il Napoli alla luce delle difficoltà per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021.

L'Inter pensa a Milik

Il centravanti polacco sta discutendo il rinnovo di contratto con il Napoli, attualmente in scadenza a giugno 2021, ma le trattative sembrano essere in alto mare. Acquistato nell'estate del 2016 per trenta milioni di euro per sostituire Gonzalo Higuain, il giocatore ha avuto un rendimento altalenante, condizionato anche da due gravi infortuni al ginocchio. Quest'anno non ha trovato moltissimo spazio ma, come sempre, il classe 1994 ha un'ottima media realizzativa, avendo messo a segno nove reti in sedici presenze in campionato, a fronte di tre gol in quattro partite di Champions League.

Da sempre l'attaccante azzurro, stando a quanto riportato da FcInternews, piace al direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio. Il club meneghino lo avrebbe messo nel mirino per rinforzare l'attacco e potrebbe rappresentare l'alternativa ideale a Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Inoltre, ha le caratteristiche ideali per fare da spalla ad entrambi, anche se il futuro del Toro è in bilico, essendo nel mirino dei due top club spagnoli, il Barcellona e il Real Madrid.

Già nel 2016 i nerazzurri avevano pensato a lui, ma in quel caso il Napoli lo strappò alla concorrenza, forte del tesoretto ricavato dalla cessione del Pipita alla Juventus. Il polacco rappresenterebbe un'alternativa importante, ma non partirebbe con i crismi del titolare, visto che dovrà prima convincere Antonio Conte. I costi dell'affare, però, permetterebbero al club meneghino di poter intervenire ulteriormente in attacco.

La trattativa

Inter e Napoli dovranno sedersi al tavolo delle trattative per discutere del possibile trasferimento di Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco è in scadenza, come detto, a giugno 2021 e questo potrebbe condizionare non poco la trattativa e la sua valutazione. Proprio il mancato accordo per il rinnovo potrebbe portare gli azzurri ad accelerare i tempi per la cessione.

Difficile pensare che i partenopei possano chiedere più dei trenta milioni di euro investiti nell'estate del 2016. Una vera occasione di mercato per l'Inter, che potrebbe mettere sul piatto venticinque milioni di euro o il cartellino di Matìas Vecino, accostato al Napoli già nell'ambito dell'interesse nerazzurro per Allan.

E sullo sfondo c'è sempre quel Mauro Icardi, che a giugno potrebbe non essere riscattato dal Psg anche per i problemi di spogliatoio delle ultime settimane, e tornare a Milano dove ormai è ritenuto fuori dal progetto.