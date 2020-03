Martedì 10 marzo 2020 alle ore 21:00 si giocherà Valencia-Atalanta, match valido per il ritorno degli Ottavi di Champions League.

Nella partita d'andata i bergamaschi hanno fatto bottino pieno imponendosi per 4-1, grazie alla doppietta di Hateboer ed alle reti di Ilicic e Freuler a cui nulla ha potuto la segnatura di Cheryshev.

Per la Dea l'eventuale passaggio ai Quarti di Finale della competizione europea frutterebbe circa 10,5 milioni di euro, un gruzzoletto di tutto rispetto se si considera che questa è la prima stagione dei nerazzurri in Champions League.

Valencia: Garay infortunato, mentre Paulista sarà squalificato

L'allenatore Celades è chiamato ad una vera e propria impresa in questo match di ritorno, ovvero ribaltare l'imponente 4-1 dell'andata, ciò significherà che gli spagnoli dovranno segnare almeno tre goal senza subirne per poter giungere alla prossima fase del torneo europeo.

Per riuscirci il tecnico spagnolo sembra voglia affidarsi ad un ordinato quanto classico 4-4-2 con Cilessen in porta. Il quartetto arretrato sarà presumibilmente composto da Wass, Diakhaby, Mangala e Gayà, con la grave assenza di Garay al centro della difesa, causa infortunio al ginocchio.

Gli interpreti del centrocampo dovrebbero essere Ferrán Torres, Kondogbia, Parejo e Soler, mentre il tandem offensivo sarà probabilmente affidato a Gameiro e Gonçalo Guedes, con Rodrigo Moreno che, almeno inizialmente, potrebbe accomodarsi in panchina per divenire l'arma a sorpresa a gara in corso.

Atalanta: da valutare le condizioni di Toloi

Mister Gasperini è conscio del fatto che il passaggio del turno è ad un passo, ma prendere il match di ritorno sottogamba sarebbe deleterio, sia per la doverosa concentrazione che dovranno avere i giocatori, sia per la straordinaria possibilità di rientrare tra le prime 8 squadre d'Europa.

Per approdare ai Quarti di Finale, quindi, il tecnico di Grugliasco dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1 con Gollini tra i pali, protetto dal terzetto difensivo composto presumibilmente da Palomino, Djimsiti e Caldara dato che le condizioni di Toloi non sembrano rassicuranti. In mezzo al campo sembrano esserci pochi dubbi: gli interpreti, con ogni probabilità, saranno Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens.

A supporto dell'unica punta Duvan Zapata, infine, agiranno il 'Papu' Gomez ed Ilicic dalla trequarti campo. Va segnalato che De Roon, Ilicic, Djimsiti e Hateboer sono diffidati.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Valencia-Atalanta:

Valencia (4-4-2): Cilessen, Wass, Diakhaby, Mangala, Gayà, Ferrán Torres, Kondogbia, Parejo, Soler, Guedes, Gameiro. All. Celades.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini, Palomino, Djimsiti, Caldara, Gosens, Freuler, De Roon, Hateboer, Gomez, Ilicic, Zapata. All. Gasperini.