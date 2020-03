Dopo le polemiche associate al rinvio di Juventus-Inter, nel prossimo weekend è pronto a tornare il calcio giocato. Si recuperano le partite non disputate settimana scorsa, in particolar modo Sampdoria-Verona, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia, Udinese-Fiorentina e Juventus-Inter. Quest'ultima è evidentemente la partita principale e come dichiarato dal noto giornalista tifoso napoletano Raffaele Auriemma, potrebbe essere fondamentale per il futuro professionale di Maurizio Sarri alla Juventus.

Il giornalista alla trasmissione televisiva 'Tiki Taka' ha ribadito che il tecnico sarebbe a rischio esonero se dovesse perdere il match contro l'Inter. Si è poi soffermato anche sulla punta della Juventus Gonzalo Higuain, sottolineando che il suo addio è stato una perdita tecnica importante per il Napoli.

'Sarri? Se dovesse perdere contro l'Inter lo esonerano'

Il giornalista Raffaele Auriemma a Tiki Taka ha dichiarato che se dovesse perdere contro l'Inter, Maurizio Sarri verrebbe esonerato. Una dichiarazione che evidentemente ha fatto clamore ma che non trova conferme da altri media sportivi italiani.

Di certo il futuro professionale del tecnico toscano dipende come sempre dai risultati raggiunti e l'eventuale ritorno di Massimiliano Allegri potrebbe essere una possibilità. Inoltre, come confermato da Allegri in una recente intervista, è pronto a tornare ad allenare anche se ancora non ha trovato nessun intesa contrattuale con altre società. Sui social i sostenitori bianconeri sperano che le parole di Auriemma possano concretizzarsi.

Lo stesso giornalista ha detto la sua anche su Higuain ribadendo che non lo ha mai chiamato 'traditore' (per essersi trasferito dal Napoli alla Juventus). Ha poi aggiunto: ''Se il Napoli avesse trattenuto Higuain, almeno uno scudetto lo avrebbe vinto con l'argentino".

Juventus, il futuro di Sarri potrebbe dipendere dalla partita contro il Lione

Come dicevamo, non arrivano conferme sull'eventualità che Sarri venga esonerato in caso di sconfitta contro l'Inter, più probabile che il mese di marzo sia decisivo per il futuro professionale del tecnico.

La partita decisiva potrebbe essere proprio Juventus-Lione di Champions League, prevista martedì 17 marzo. Dopo le decisioni prese dal Governo italiano in merito alle prossime partite di Serie A (che si giocheranno a porte chiuse) probabile che anche l'UEFA possa decidere di disputare l'ottavo di finale di ritorno a porte chiuse.