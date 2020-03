Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero sta già lavorando per la prossima sessione estiva, monitorando alcuni profili di spessore internazionale. Uno dei reparti che potrebbe essere rinforzato nella prossima sessione di calciomercato è quello difensivo. Wojciech Szczesny sta disputando una grandissima stagione e ha rinnovato fino al 2024, ma la dirigenza bianconera sta valutando anche alcune occasioni per il futuro. Stando a quanto riporta la stampa spagnola, infatti, la Juventus avrebbe messo nel mirino Marc-André Ter Stegen, fortissimo portiere del Barcellona.

Il numero uno tedesco rientra nell'elite degli estremi difensori, tanto che numerosi esperti lo considerano il migliore al mondo nel suo ruolo. Come scrive la nota emittente spagnola "Cadena Cope", Ter Stegen starebbe valutando di lasciare il club catalano per motivi sportivi e contrattuali. Il portiere tedesco, infatti, vorrebbe percepire uno stipendio più alto e non gradirebbe l'eccessiva influenza di alcuni senatori del Barcellona nello spogliatoio, come Lionel Messi e Gerard Piqué.

Mercato Juventus, obiettivo Ter Stegen per la porta

Ter Stegen, comunque, è seguito anche dal altri top club europei, come Paris Saint Germain e Bayern Monaco, disposti a mettere sul piatto una cifra molto alta per garantirsi le sue prestazioni. Il Barcellona non ha certo intenzione di fare sconti per il suo numero uno, che viene valutato dal club catalano almeno ottanta milioni di euro, dato che si tratta di uno dei migliori al mondo nel suo ruolo.

La Juventus, in ogni caso, segue anche Gianluigi Donnarumma, vero e proprio pallino della dirigenza bianconera. Il direttore sportivo Fabio Paratici, infatti, lo considera il vero erede di Buffon. Szczesny è invece seguito con grande attenzione dal Paris Saint Germain, che sta cercando un portiere più affidabile di Keylor Navas, spesso discontinuo nelle sue prestazioni. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, invece, la Juventus sta monitorando con grande attenzione Mauro Icardi. L'attaccante argentino potrebbe non essere riscattato dal Paris Saint Germain nella prossima sessione di calciomercato estivo. C'è comunque anche l'ipotesi che il club francese decida di pagare il prezzo del riscatto, fissato a settanta milioni di euro, per girare Icardi alla Juventus. In cambio, però, il direttore sportivo del Paris Saint Germain, Leonardo, chiederebbe uno tra Paulo Dybala e Miralem Pjanic, due giocatori fondamentali per la Juventus.