Dopo la decisione del Governo italiano di far giocare la serie A a porte chiuse fino al 3 aprile (con Juventus-Inter) che si disputerà questa domenica, si torna a parlare di Calciomercato. Il tema è la panchina della Juventus. Maurizio Sarri finora non ha certo convinto la dirigenza bianconera, dal momento che la stagione della squadra bianconera è troppo altalenante. La Juventus ha subito molti più gol rispetto alla scorsa stagione e, per quanto riguarda il reparto offensivo, non ha certo un rendimento all'altezza del suo organico (con il solo Cristiano Ronaldo che troppo spesso è stato una luce nel buio).

L'ex allenatore di Chelsea e Napoli si giocherà tutto nelle gare contro l'Inter e contro l'Olympique Lione in Champions League. Si è parlato da tempo di un possibile ritorno di Massimiliano Allegri, nel caso in cui la situazione dovesse precipitare; stando alle ultime notizie trapelate, comunque, la dirigenza bianconera starebbe monitorando alcuni allenatori di spessore internazionale. Come scrive il noto quotidiano "Il Corriere della Sera", tra questi ci sarebbe anche Zinedine Zidane, tecnico che è entrato nella storia del Real Madrid per avere vinto tre Champions League consecutive.

Mercato Juventus, si starebbe valutando Zinedine Zidane

Il Real Madrid, nonostante al momento sia primo in campionato dopo la vittoria contro il Barcellona, potrebbe decidere di dare il benservito a Zinedine Zidane, specialmente nel caso in cui le Merengues non dovessero passare il turno di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola. Stando a quanto riporta la stampa spagnola, infatti, il numero uno del Real Madrid, Florentino Perez, avrebbe preso dei contatti con Mauricio Pochettino (ex tecnico del Tottenham) per la prossima stagione.

Perez vorrebbe puntare su di lui, dunque la posizione di Zinedine Zidane al Real Madrid non sarebbe per nulla salda. Il tecnico francese è stato già seguito lo scorso anno da Andrea Agnelli, che sarebbe favorevole alla sua candidatura. Lo stesso Zinedine Zidane gradirebbe tornare a Torino da allenatore, dopo anni di grandi successi da giocatore. Bisogna comunque vedere quali risultati riuscirà ad ottenere Maurizio Sarri in questa stagione.

Non è escluso, infatti, che l'ex tecnico di Napoli e Chelsea rimanga alla Juventus anche nella prossima stagione. Intanto, il club bianconero è molto attivo sul mercato. La volontà di Fabio Paratici è quella di rinforzare il reparto offensivo per la prossima stagione. Il direttore sportivo bianconero ha infatti messo nel mirino Mauro Icardi. L'attaccante argentino potrebbe non essere riscattato dal PSG.