La Juventus in estate potrebbe investire soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. Tanti i giocatori che rischiano la cessione: in difesa Daniele Rugani piace al Napoli mentre De Sciglio rimane uno degli obiettivi del Paris Saint Germain. A centrocampo non sono certi della permanenza Miralem Pjanic, Sami Khedira così come Federico Bernardeschi e Gonzalo Higuain nel settore avanzato. L'argentino negli ultimi giorni ha lanciato segnali di insofferenza che potrebbero portarlo ad una cessione definitiva durante l'estate.

Sul suo eventuale sostituto si è soffermato l'ex amministratore delegato della Juventus Luciano Moggi. Secondo quest'ultimo infatti la Juventus difficilmente investirà su Mauro Icardi. La punta argentina infatti, dal punto di vista del gioco, non sarebbe adatta a Maurizio Sarri, che invece necessita di un riferimento che possa partecipare al gioco offensivo bianconero. Al riguardo Moggi ha dichiarato: "Milik è più adatto di Icardi per la squadra di Sarri". Secondo l'ex dirigente bianconero quindi, la Juventus dovrebbe puntare tutto sulla punta polacca, che ha già dimostrato la volontà di lasciare il Napoli proprio perché fatica a trovare un'intesa contrattuale sul rinnovo con la società campana.

Per Moggi la Juventus cerca una punta tecnica

Lo stesso Luciano Moggi ha dichiarato che Mauro Icardi, essendo più finalizzatore, sarebbe più adatto ad una squadra come il Napoli. Riguardo la Juventus, oramai è costruita con il centrocampo a tre e probabilmente Sarri non vorrà cambiare in futuro il suo modo di giocare. Il fatto che il tecnico toscano preferisca Cristiano Ronaldo e Dybala ad Higuain dimostrerebbe per Moggi la volontà di Sarri di avere una punta tecnica in grado di partecipare agli schemi offensivi bianconeri.

Ecco perché è più facile possa arrivare Milik rispetto ad Icardi.

'Mertens penso che voglia restare al Napoli'

Moggi ha poi parlato del Napoli: la società di De Laurentiis, nonostante le voci di mercato che lo danno per partente direzione Inter, dovrebbe confermare Mertens per la prossima stagione. Secondo Moggi infatti il belga vuole restare in Campania. Come è noto infatti De Laurentiis, prima dell'interruzione forzata della stagione dovuta all'emergenza sanitaria, aveva infatti trovato una bozza d'intesa con il belga sulla base di un biennale con opzione per il terzo anno.

Negli ultimi giorni però si è parlato di un interesse concreto dell'Inter per il giocatore. Soprattutto Lukaku, compagno di nazionale di Mertens, starebbe convincendo il classe 1987 a sposare la causa interista. Anche il Paris Saint Germain sarebbe interessato al giocatore del Napoli.