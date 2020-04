Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Anche in questo periodo di emergenza a causa della pandemia da coronavirus, sono giunte delle notizie sul possibile addio di Maurizio Sarri. Come riferisce il noto quotidiano francese 'le10sport.com', la dirigenza della Juventus sarebbe già alla ricerca del sostituto dell'ex tecnico del Napoli. Il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici, sempre a detta del giornale transalpino, non sarebbe pienamente soddisfatto del lavoro di Maurizio Sarri e starebbe sondando dei profili di caratura internazionale.

L'obiettivo principale sarebbe Zinedine Zidane, tecnico entrato nella storia del calcio per avere vinto tre Champions League consecutive con il Real Madrid. L'allenatore francese è tornato nella capitale spagnola alla fine della scorsa stagione, ma i rapporti con il numero uno delle Merengues, Florentino Perez, non sarebbero proprio idilliaci. Nei mesi scorsi Zidane ha rischiato di essere esonerato ed il rischio di addio in estate non sarebbe da sottovalutare. La dirigenza della Juventus sta monitorando con grandissima attenzione la situazione.

Mercato Juventus, voci sul possibile arrivo di Zinedine Zidane

Sempre stando a quanto riporta il quotidiano francese, Zinedine Zidane sarebbe rimasto molto legato all'ambiente della Juventus, squadra nella quale ha giocato (e vinto) negli anni novanta. L'attuale allenatore del Real Madrid, dunque, accetterebbe di diventare il successore di Maurizio Sarri. I rapporti con il presidente della Juventus Andrea Agnelli sarebbero ottimi; Zidane, inoltre, è rimasto nel cuore dei tifosi bianconeri, che lo accoglierebbero a braccia aperte.

Per la prossima stagione, comunque, la dirigenza bianconera dovrebbe dare un'altra opportunità a Maurizio Sarri. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane.

Juventus, Gonzalo Higuain potrebbe essere ceduto in estate

Intanto, la Juventus deve affrontare la grana Gonzalo Higuain; l'attaccante si trova al momento in Argentina per accudire la madre malata e avrebbe ritardato il rientro anche a causa del rischio coronavirus.

La dirigenza bianconera non avrebbe gradito, dal momento che Sarri ha bisogno del Pipita per l'ultima parte della stagione. Il contratto di Higuain scadrà nel 2021 e non sembra esserci volontà di rinnovo. L'attaccante sudamericano potrebbe decidere di tornare al River Plate per terminare la carriera in Argentina. Un'altra ipotesi è quella dei Los Angeles Galaxy; il club americano sarebbe infatti pronto ad investire sul giocatore ex Napoli.