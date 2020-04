Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, durante questo periodo di pausa dalle competizioni calcistiche, a causa dell'emergenza sanitaria. Le ultime notizie si concentrano su Mauro Icardi. Stando a SportMediaset, l'attaccante argentino sarebbe l'obiettivo principale del direttore sportivo Fabio Paratici per rinforzare il reparto offensivo della Juventus nella prossima stagione. Paratici lo ha seguito anche nelle scorse sessioni di calciomercato e apprezza non poco le sue caratteristiche tecniche.

Il Paris Saint Germain dovrebbe pagare settanta milioni di euro per riscattarlo dall'Inter, ma Icardi ha offerto delle prestazioni piuttosto altalenanti in Francia. Sembra dunque difficile che il club transalpino decida di puntare su di lui per il futuro. Icardi potrebbe dunque rientrare all'Inter in estate. L'attaccante sudamericano, comunque, vorrebbe tornare in Italia e, stando alle ultime indiscrezioni trapelate, avrebbe deciso di proseguire la sua carriera alla Juventus.

Mercato Juventus, possibile scambio Cuadrado-Icardi

Mauro Icardi potrebbe essere il sostituto di Gonzalo Higuain. L'ex attaccante del Napoli non rientrerebbe nei piani della Juventus ed è seguito da Valencia, River Plate e da alcuni club della Major League Soccer americana. L'acquisto di Icardi permetterebbe alla Juventus di svecchiare l'attacco e di comporre un tridente offensivo da sogno, affiancando l'argentino a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

Un'eventuale trattativa con l'Inter non sarebbe per nulla facile, ma Paratici potrebbe mettere sul piatto Juan Cuadrado come contropartita tecnica. L'esterno colombiano è un vero e proprio pallino di Antonio Conte, che lo avrebbe voluto sin dai tempi della Juventus (dove il giocatore poi arrivò sotto la gestione Allegri).

Juventus, nel mirino ci sarebbe anche Allan

Intanto, la Juventus starebbe cercando anche un centrocampista di qualità per la prossima sessione di calciomercato estivo e un nome rimbalzato sulle cronache sportive negli ultimi giorni è quello di Allan.

Il giocatore brasiliano è molto stimato da Maurizio Sarri, che lo ha già allenato al Napoli. Sul calciatore del club partenopeo, comunque, ci sarebbero alcuni top club europei, disposti a mettere sul piatto una cifra molto alta per garantirsi le sue prestazioni. Il Napoli non avrebbe alcuna intenzione di fare sconti per il suo gioiello, valutandolo almeno quaranta milioni di euro. La Juventus, comunque, continua a seguire con grande attenzione anche Paul Pogba. Il centrocampista francese avrebbe intenzione di lasciare il Manchester United e gradirebbe un ritorno a Torino.