Indipendentemente da chi ci sarà nello staff dirigenziale nella prossima stagione, il Milan in estate potrebbe attuare un vero e proprio restyling della rosa. Tanti i giocatori in bilico che potrebbero lasciare Milano anche per finanziare il mercato in entrata. Il portiere Gianluigi Donnarumma, in scadenza di contratto a giugno 2021, potrebbe essere uno dei pezzi pregiati da cui ricavare una discreta somma (piace al Chelsea e alla Juventus). Altro nome che potrebbe essere in uscita è quello del difensore centrale Alessio Romagnoli, che è seguito da vicino dal Barcellona e dalla Lazio.

Eventuali cessioni che potrebbero garantire una somma totale di circa 100 milioni di euro.

Secondo la Gazzetta dello Sport, uno dei giocatori che più piace per il centrocampo sarebbe Rolando Mandragora dell'Udinese. Come è noto sul mediano napoletano la Juventus vanta un diritto di riacquisto di circa 26 milioni di euro che probabilmente eserciterà in estate. Difficile però che il giocatore rimanga a Torino, più probabile che venga inserito in qualche trattativa di mercato. Considerando l'interesse del Milan per il classe 1997, non è escluso che la Juventus lo utilizzi per arrivare a Donnarumma o Romagnoli.

Milan, Mandragora possibile obiettivo di centrocampo in estate

Il Milan, secondo il noto giornale sportivo milanese, è interessata a Rolando Mandragora. Per arrivare al centrocampista, la società rossonera potrebbe decidere di trattare la cessione di Donnarumma o Romagnoli con la Juventus. D'altronde, sul classe 1997 non manca la concorrenza: piace infatti a Fiorentina e Roma.

A proposito della società di Pallotta, si era parlato di un possibile scambio di mercato con la Juventus che avrebbe portato Mandragora a Roma e Cristante a Torino.

Lo stesso Mandragora piace anche alla Fiorentina. Qualora la Juventus decidesse di trattare l'acquisto di Federico Chiesa, non è escluso che la società toscana possa chiedere il centrocampista classe 1997 come contropartita tecnica.

Il mercato del Milan

Il Milan in estate potrebbe cambiare anche guida tecnica. Difficilmente la proprietà Singer confermerà Stefano Pioli ed il nome principale accostato alla panchina rossonera è quello di Ralf Rangnick.

Come scrive il Corriere dello Sport, il tecnico tedesco potrebbe portare a Milano tre giocatori del Lipsia.

Ci riferiamo al difensore francese Upamecano, al centrocampista spagnolo Dani Olmo e alla punta tedesca Timo Werner. Su quest'ultimo però non manca la concorrenza: sono infatti almeno tre le società interessate al nazionale tedesco. Piace infatti al Bayern Monaco, al Liverpool e all'Inter. Questi tre possibili investimenti avrebbero un valore di circa 130 milioni di euro.