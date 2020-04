Tutto ancora fermo in serie A, con i club che in attesa di poter tornare ad allenarsi e a disputare delle partite nel frattempo si stanno concentrando sulla pianificazione della prossima stagione. Sono tanti i rumors di Calciomercato che in questi giorni riguardano anche la Juventus, che indubbiamente vuole arricchire la sua rosa rendendola sempre più forte e competitiva sia in Italia che in Europa. Un nuovo nome per il centrocampo della Juventus arriva dalla Spagna. Il "Mundo Deportivo" infatti ha rivelato come tra gli obiettivi dei bianconeri per la prossima stagione ci sarebbe Dani Ceballos.

Le caratteristiche di Ceballos

Ceballos è un mediano e attualmente gioca con la maglia dell'Arsenal. Il calciatore, però, è di proprietà del Real Madrid. Ventiquattro anni, giocatore di spessore nonostante sia ancora giovanissimo, in estate tornerà alle Merengues, ma è pronta per lui un'asta milionaria. Perché i Gunners vorrebbero trattenerlo e a quanto pare anche altri club della Liga sarebbero pronti ad accoglierlo a braccia aperte. Insomma per la Juve non sarà facile arrivare a questo obiettivo.

Juventus, non c'è solo Ceballos per la mediana

Forse in considerazione del fatto che la Juventus probabilmente cambierà alcune pedine in mezzo al campo, sono davvero tanti i nomi dei calciatori accostati ai bianconeri nelle ultime settimane. In partenza potrebbero esserci Khedira e soprattutto Pjanic. Il bosniaco non sarà trattenuto se arriverà un'offerta milionaria. Offerta che potrebbe arrivare da parte del Psg, sempre interessato a giocatori di qualità.

Di sicuro la Juventus non resterà a guardare, anzi sta già lavorando per rinforzare la linea mediana. E non è un mistero che il primo obiettivo sia Sandro Tonali. Il regista del Brescia, che ha già vestito anche la maglia della nazionale maggiore, è uno dei giocatori che sarà al centro del prossimo calciomercato estivo. Perché è un talento puro, un centrocampista sul quale costruire la squadra per molti anni.

La Juventus, nonostante la forte concorrenza, proverà a non farselo scappare.

E in attesa di capire se si potrà o no realizzare il sogno Pogba, la Juventus starebbe seguendo con particolare interesse anche altri due centrocampisti italiani. Giocatori che hanno più o meno le stesse caratteristiche, ovvero la capacità di dare sostanza alla mediana ma nello stesso tempo attaccare gli spazi per andare a cercare la via del gol. I nomi sono quelli di Bryan Cristante della Roma e di Gaetano Castrovilli della Fiorentina. La Juventus per loro non solo potrebbe spendere una somma importante, ma potrebbe anche mettere sul piatto come contropartita Rolando Mandragora, che i bianconeri potrebbero decidere di riscattare.