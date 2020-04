Uno dei nomi che caratterizzeranno la prossima sessione di Calciomercato è quello di Federico Chiesa. Ormai è risaputo l'interesse nei suoi confronti da parte dell'Inter, che già la scorsa estate aveva provato a contenderselo con la Juventus. Questa volta, però, la Fiorentina non ha chiuso le porte ad una cessione e, anzi, sarebbe disposta a sedersi al tavolo delle trattative. Tutto dipenderà dal classe 1997, che sarà lasciato andare qualora dovesse chiedere ufficialmente la cessione: bisognerà arrivare ad un'offerta congrua al suo valore, come dichiarato dal patron, Rocco Commisso.

Marotta si muove per Chiesa

L'Inter avrebbe cominciato a muovere i primi passi per arrivare a Federico Chiesa la prossima estate. La Fiorentina questa volta sarebbe disposta a discutere della sua cessione. Lo scorso anno, infatti, il patron dei viola, Rocco Commisso, non aveva voluto ascoltare offerte visto che non voleva presentarsi ai propri tifosi, alla prima sessione di calciomercato, con la partenza del miglior elemento in rosa. I tempi, però, sembrerebbero essere maturi per la partenza del classe 1997, che vorrebbe cominciare a giocare con continuità ad alti livelli in Europa.

I nerazzurri gli garantirebbero la partecipazione alla Champions League e, sotto la guida di Antonio Conte, il figlio d'arte potrebbe fare il salto di qualità. Chiesa piace molto al tecnico dell'Inter, essendo in grado di giocare in più ruoli e, di conseguenza, darebbe la possibilità di cambiare modulo anche a partita in corso senza fare sostituzioni.

L'amministratore delegato dei nerazzurri, Giuseppe Marotta, stando a quanto riportato da Sportmediaset, avrebbe contattato i viola per anticipare la Juventus nella corsa all'attaccante della Nazionale italiana.

Il dirigente sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra intorno ai quaranta milioni di euro cash ma non solo.

La contropartita giusta

I soli quaranta milioni non basterebbero all'Inter per strappare Federico Chiesa alla Fiorentina. Solo fino a qualche mese fa la sua valutazione si aggirava intorno ai settanta milioni che, vista l'emergenza che ha colpito anche il mondo del calcio in questi mesi, dovrà essere rivista al ribasso.

Il club nerazzurro, però, sarebbe pronto a mettere sul piatto una contropartita tecnica vicino alla cifra cash per arrivare alla fumata bianca. Si tratterebbe di Radja Nainggolan, che tornerà dal prestito al Cagliari al termine di questa stagione e già accostato ai viola la scorsa estate. L'ingaggio percepito dal Ninja è importante, di poco superiore ai quattro milioni di euro a stagione, ma Commisso ha dimostrato di poter fare certi sforzi per giocatori di livello, come successo con Ribery.