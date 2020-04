Uno dei nomi che potrebbe infiammare la prossima sessione di Calciomercato è sicuramente quello di Lautaro Martinez. L'Inter ha dimostrato di credere in lui facendo un investimento importante nell'estate del 2018, acquistandolo dal Racing Avellaneda per venti milioni di euro. Una fiducia dimostrata anche da una clausola rescissoria ritenuta molto alta all'epoca, da centoundici milioni di euro, nonostante la giovanissima età e l'esperienza nulla nel continente europeo. Dopo un anno vissuto all'ombra di Mauro Icardi, in questa stagione il Toro è letteralmente esploso, attirando l'attenzione del Barcellona, pronto a tutto per accaparrarselo.

Il Barcellona insiste

Il Barcellona ha messo nel mirino Lautaro Martinez per la prossima sessione di calciomercato, che ancora non si sa quando aprirà ufficialmente visto il difficile momento che sta attraversando anche il mondo del calcio. i blaugrana vogliono un rinforzo nel reparto avanzato visto che Griezmann non ha convinto a pieno e che Luis Suarez non è più giovanissimo. E' stato proprio Leo Messi a consigliare di puntare sull'attaccante dell'Inter, avendo i due giocato insieme nella Nazionale argentina in coppa America nell'estate scorsa.

I blaugrana avrebbero anche fatto una prima offerta rifiutata dal club nerazzurro (70 milioni più Vidal e Semedo). Prima dello scoppio dell'emergenza, si vociferava di fatti della possibilità di una proposta che fosse complessivamente superiore come valore ai centoundici milioni di euro della clausola rescissoria (da 150 milioni di euro). La differenza è che la clausola andrebbe pagata in un'unica soluzione a differenza di quanto succederebbe invece se i nerazzurri dovessero accettare una proposta comprensiva anche di contropartite tecniche.

L'offerta a Lautaro

Come detto, il Barcellona sembrerebbe disposto a tutto per arrivare a Lautaro Martinez. I blaugrana si sarebbero portati avanti e avrebbero anche trovato un'intesa di massima con l'attaccante argentino. Stando a quanto riportato dal noto esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, negli studi di Sportitalia, infatti, gli spagnoli avrebbero proposto al classe 1997 un contratto quinquennale, fino a giugno 2025, da oltre dieci milioni di euro a stagione.

Praticamente impossibile pensare che l'Inter possa pareggiare tale proposta in ottica rinnovo. I nerazzurri, comunque, hanno forza nella trattativa visto che il Barça, ora, non sembra avere la forza di pagare la clausola e alla luce del fatto che il contratto di Lautaro è ancora lungo, essendo in scadenza a giugno 2023. La trattativa si prospetta lunga ma il club meneghino non sembra disposto a concedere sconti. Ad ora sembra necessario pagare la clausola rescissoria, altrimenti il giocatore resterà a Milano almeno un'altra stagione.