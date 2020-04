L'ombra del Barcellona starebbe continuando ad allungarsi sul futuro di Lautaro Martinez. I blaugrana vorrebbero per la prossima stagione l'attaccante 22enne, sognando una coppia tutta argentina con il capitano Leo Messi. Nell'attesa di capire se davvero dall'Inghilterra dovesse arrivare un'offerta del Manchester City che sarebbe disposto a versare l'intera clausola rescissoria da 111 milioni di euro per assicurarsi il "Toro", in casa nerazzurra starebbero pensando di proporre ai catalani uno scambio di alto livello.

La Gazzetta dello Sport, infatti, ritiene che la società milanese sia pronta a fare il nome di Antoine Griezmann per liberare il suo numero 10.

Si tratterebbe di un'idea tutta di stampo interista. Il Barcellona, infatti, tra i vari nomi proposti come contropartite tecniche per "ammorbidire" i 111 milioni della clausola rescissoria, non avrebbero mai valutato l'opzione Griezmann. D'altronde, l'attaccante francese è costato al presidente Bartomeu 120 milioni di euro versati all'Atletico Madrid anche in questo caso in virtù di una postilla liberatoria presente nel contratto che il centravanti transalpino aveva con i colchoneros.

Probabilmente, proprio perché si tratta di un giocatore che attualmente ha una valutazione di mercato superiore rispetto a quella di Lautaro, gli spagnoli non l'avrebbero preso in considerazione per un eventuale scambio.

Tuttavia, ci sarebbero ancora degli aspetti da chiarire. Lautaro Martinez sarebbe piuttosto combattuto: da un lato avrebbe il piacere di trasferirsi in Catalogna per giocare accanto al suo idolo e connazionale Messi; dall'altro però non vorrebbe lasciare la Milano nerazzurra dove si trova benissimo ed è diventato ormai un idolo indiscutibile dei tifosi.

Inoltre, per quanto riguarda l'Inter, Griezmann potrebbe rappresentare un problema per l'ingaggio, visto che guadagna circa 17 milioni all'anno.

Ad ogni modo - che sia una provocazione o meno - il club meneghino starebbe pensando comunque di provare a fare il nome dell'attaccante francese almeno per valutare la reazione degli spagnoli su un'eventuale fattibilità dell'operazione.

Griezmann potrebbe rientrare nell'operazione Martinez, Vidal sarebbe svincolato dalla trattativa

In attesa di capire se dovessero esserci i presupposti per un probabile scambio Lautaro Martinez-Griezmann, l'Inter non avrebbe abbandonato la pista Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, già richiesto da Antonio Conte durante il mercato di gennaio, sarebbe ancora un obiettivo per la prossima stagione. Conscio dell'interesse nerazzurro per l'ex Juventus e Bayern Monaco, il Barcellona vorrebbero inserirlo nella trattativa per arrivare al "Toro" argentino, ma su questo punto la società del Gruppo Suning non sarebbe d'accordo.

I dirigenti nerazzurri Marotta e Ausilio, infatti, starebbero pensando ad una strategia per acquistare Vidal indipendentemente da quanto potrebbe accadere con Lautaro Martinez. Il 33enne cileno ha il contratto in scadenza alla fine di giugno del 2021 con il Barcellona, e quasi certamente non rinnoverà l'accordo. Dunque il club milanese potrebbe far leva proprio sulla volontà del giocatore di cambiare aria per ottenere uno sconto sul costo del cartellino, consegnando così a Conte il suo "pupillo" fin dai tempi della Juventus.