L'Inter si starebbe già muovendo in vista della prossima stagione per cercare di rinforzare al meglio la rosa seguendo le indicazioni del proprio allenatore, Antonio Conte. L'obiettivo sarà quello di puntare al salto di qualità soprattutto in Europa, cercando il passaggio della fase a gironi di Champions League. Ma anche in campionato bisognerà migliorare visto che, alla sosta forzata della Serie A, i nerazzurri sono arrivati a nove punti dalla Juventus capolista e a otto lunghezze dalla Lazio, nonostante si debba ancora recuperare una gara interna contro la Sampdoria.

Uno dei grandi obiettivi sarebbe Federico Chiesa.

Conte punta Chiesa

Uno dei grandi obiettivi dell'Inter per la prossima sessione di Calciomercato sarebbe l'attaccante della Fiorentina, Federico Chiesa. Il presidente dei viola, Rocco Commisso, probabilmente per la prima volta, ha seriamente aperto le porte ad un'ipotetica cessione per la prossima estate. In questi giorni, infatti, il patron ha sottolineato come il giocatore potrebbe essere ceduto se dovesse arrivare l'offerta congrua al suo valore.

Il rapporto tra le due società è ottimo, come testimonia lo scambio di prestiti tra Biraghi e Dalbert andato in porto lo scorso anno. La Fiorentina, inoltre, preferirebbe cedere il classe 1997 ai nerazzurri piuttosto che agli eterni rivali della Juventus, altro club che ha mostrato grande interesse per Chiesa. La valutazione resta molto alta, tra i 50 e i 60 milioni di euro. L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, però, sarebbe pronto a mettere sul piatto i cartellini proprio di Dalbert e di Radja Nainggolan, che tornerà dal prestito al Cagliari, più un conguaglio tra i quindici e i venti milioni di euro per convincere la Fiorentina a privarsi del suo gioiello.

L'altra richiesta di Conte

Federico Chiesa non sarebbe l'unica espressa richiesta del tecnico dell'Inter, Antonio Conte. L'allenatore nerazzurro avrebbe chiesto ai propri dirigenti di cercare di fare il possibile per mettere le mani anche sull'altro gioiello italiano, Sandro Tonali. Classe 2000, alla sua prima stagione in Serie A, con la maglia del Brescia, ha già dimostrato di essere pronto a fare il grande salto nel calcio che conta.

Anche in questo caso ci sarà da battere la concorrenza della Juventus. La sua valutazione si aggira intorno ai quaranta milioni di euro.

Ballano poi i nomi di Giroud, Mertens, Emerson Palmieri e Tolisso, per completare il quadro. I primi due arriverebbero a parametro zero mentre il centrocampista francese potrebbe entrare nell'affare Perisic. L'unico esborso economico sarebbe previsto per il laterale del Chelsea, valutato venticinque milioni di euro.