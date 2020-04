La Juventus starebbe già lavorando per cercare di capire come rinforzarsi nel miglior modo possibile la prossima stagione. I bianconeri, nonostante siano arrivati alla sosta forzata del campionato in testa alla classifica, cercano elementi che facciano fare un salto di qualità ulteriore rispetto a quanto visto fino ad ora. Non sono mancate, infatti, le critiche alla squadra di Maurizio Sarri, 'rea' secondo parte della critica di non avere grandissime qualità soprattutto in mezzo al campo. Proprio per questo, la priorità sarà cercare di acquistare un centrocampista di livello assoluto.

Uno dei nomi caldi sarebbe quello di Sergej Milinkovic-Savic.

La Juventus pensa a Milinkovic-Savic

Sergej Milinkovic-Savic è tornato sui suoi livelli in questa stagione. Il centrocampista serbo è arrivato alla Lazio nell'estate del 2015 per poco più di quindici milioni di euro. Lo scorso anno ha avuto un piccolo calo che gli aveva anche fatto perdere valore sul mercato. Il patron biancoceleste, Claudio Lotito, però, ha creduto in lui respingendo per la seconda estate consecutiva gli assalti dei top club, su tutti il Manchester United, Inter e il Real Madrid.

Tra i club interessati da tempo c'è anche la Juventus, che cerca un giocatore proprio con quelle caratteristiche. Il classe 1995, oltre ad avere un fisico possente, è in possesso di doti tecniche che raramente si possono ammirare in un calciatore che gioca in quel ruolo e con quelle doti fisiche. Quest'anno il serbo è tornato sui suoi livelli, realizzando quattro reti e collezionando cinque assist in venticinque presenze in campionato.

Una di queste reti l'ha realizzata proprio nello scontro diretto, vinto dalla Lazio 3-1 e che ha alimentato i sogni scudetto dei romani. Due anni fa i bianconeri già fecero un tentativo importante, mettendo sul piatto i cartellini di Daniele Rugani e Marko Pjaca, oltre ad un ricco conguaglio economico. Proposta rispedita al mittente dal patron della Lazio, Claudio Lotito.

La richiesta della Lazio

La Juventus è pronta a tornare alla carica per Sergej Milinkovic-Savic, soprattutto nel caso in cui i bianconeri non dovessero riuscire ad arrivare a Paul Pogba, visto che le caratteristiche dei due giocatori sono molto simili.

La Lazio avrebbe fatto sapere alla Juve di non voler prendere in considerazione l'inserimento di contropartite tecniche, nonostante alcuni profili che potrebbero interessare, come Douglas Costa e Rugani. Il patron Lotito, infatti, avrebbe fatto sapere a Fabio Paratici di ritenere il suo gioiello praticamente incedibile se non per offerte fuori mercato, intorno ai cento milioni di euro.