Uno dei nomi che potrebbe essere al centro dei rumors di mercato la prossima estate è quello di Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e le trattative per il rinnovo con il Napoli non sembrano decollare. Per questo motivo gli azzurri starebbero pensando di cederlo per non rischiare di perderlo a parametro zero l'anno seguente.

Nei giorni scorsi si è parlato del forte interesse del Milan nei suoi confronti. I rossoneri, però, non sarebbero gli unici ad aver messo gli occhi sull'ex centravanti dell'Ajax.

Su di lui, infatti, starebbe facendo un pensiero anche la Juventus, visto il probabile addio di Gonzalo Higuain.

La Juventus pensa a Milik

La Juventus è alla ricerca di un attaccante di livello in vista della prossima stagione. I bianconeri quasi sicuramente cederanno Higuain, visto che l'argentino ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e sembrava destinato a dire addio già la scorsa estate. Il club avrebbe fatto un sondaggio per Mauro Icardi, ma la valutazione resta importante. Il futuro di Maurito, infatti, non è ancora chiaro visto che il Psg potrebbe anche decidere di riscattarlo dal club nerazzurro.

Juve che, per questo motivo, avrebbe messo gli occhi sul centravanti del Napoli. Il suo acquisto rappresenterebbe un vero scherzo del destino visto che l'attaccante polacco aveva dovuto sostituire proprio Higuain in azzurro nel 2016, quando fu acquistato dall'Ajax per quasi quaranta milioni di euro. Nonostante i gravi infortuni, il classe 1994 ha sempre avuto una buona media realizzativa. Anche quest'anno ha messo a segno nove reti in sedici presenze in campionato, di cui alcune partendo anche dalla panchina, a fronte di tre marcature in quattro partite disputate in Champions League.

Numeri che avrebbero convinto il direttore sportivo dei bianconeri, Fabio Paratici, a fare un pensiero al centravanti polacco.

La trattativa con il Napoli per Milik

Il Napoli non esclude una possibile cessione di Milik alla Juventus. La situazione contrattuale, infatti, non permette agli azzurri di fare preferenze per non rischiare ritrovarsi il giocatore in scadenza in rosa anche il prossimo anno. Il polacco ha una valutazione tra i trenta e i trentacinque milioni di euro ma, come hanno ammesso vari dirigenti in queste settimane, il prossimo potrebbe essere un mercato di scambi vista la crisi che ha colpito il mondo del calcio.

Per questo motivo non è escluso che la Juve possa provare ad inserire una contropartita tecnica con quel valore. Difficile pensare al ritorno proprio di Higuain, occhio a Douglas Costa o Bernardeschi, altri due giocatori che potrebbero lasciare Torino non avendo convinto a pieno quest'anno.