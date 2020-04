La Juventus, in questi giorni, cercherà di capire quando potrà riprendere la preparazione. Infatti, al momento non c'è una data precisa per la ripresa degli allenamenti e il club bianconero aspetta la decisione definitiva delle istituzioni. Per questo motivo, la Juventus non ha ancora richiamato ufficialmente i giocatori che sono all'estero. Ma nelle ultime ore, Sky Sport ha rivelato che uno dei nove calciatori, che attualmente non è in Italia, starebbe seriamente pensando di non tornare a Torino.

Il giocatore in questione è Gonzalo Higuain. Il Pipita ha lasciato l'Italia lo scorso 19 marzo per tornare in Argentina per stare accanto alla madre che è malata. Ma il Pipita, in questi giorni, sarebbe preoccupato per le condizioni di salute della mamma e non solo. Infatti, Higuain sarebbe in ansia soprattutto per l'emergenza sanitaria che si sta vivendo in Italia. Se davvero l'argentino decidesse di non tornare a Torino, la Juventus potrebbe decidere prendere una decisione piuttosto netta. Infatti, secondo “Tuttosport”, il club bianconero potrebbe decidere di rescindere il contratto di Higuain.

Giallo Higuain

Gonzalo Higuain, in questi giorni, sarebbe piuttosto preoccupato dalle notizie che arrivano dall'Italia. Infatti, il calciatore sarebbe in ansia per il Coronavirus e non sarebbe convinto di tornare in Italia per riprendere ad allenarsi. Al momento, però, Higuain non avrebbe comunicato nulla alla Juventus. Infatti, il club bianconero, per ora, è tranquillo e sarebbe in attesa di capire se davvero Higuain non abbia intenzione di rientrare a Torino.

Ma in molti si chiedono cosa potrebbe succedere se il Pipita decidesse di rimanere in Argentina. In quel caso i problemi per la Juventus sarebbero molteplici e la squadra si ritroverebbe per il finale di stagione senza un centravanti. A quel punto, secondo Tuttosport, la dirigenza juventina potrebbe attenersi ai regolamenti e potrebbe procedere ad una rescissione per inadempienze contrattuali. Questa ovviamente sarebbe una soluzione estrema e la speranza è che Higuain torni a Torino esattamente come faranno i suoi compagni di squadra.

Il futuro di Higuain resta in bilico

La Juventus, al termine della stagione 2019/2020, difficilmente dovrebbe confermare nella sua rosa Gonzalo Higuain. Infatti, il Pipita ha un contratto con i bianconeri fino al 2021 e la società non sembra intenzionata a proporgli il rinnovo. Dunque, Higuain potrebbe lasciare Torino per tornare in Argentina, ma potrebbe accettare anche le offerte provenienti dagli Stati Uniti. Queste sono solo alcune ipotesi sul suo futuro, ma sembra abbastanza scontato un divorzio tra il Pipita e la Juventus.