In queste ore, la Juventus sta cercando di capire se e quando potrà riprendere la stagione. Al momento, le istituzioni sono al lavoro per far ripartire il calcio il 4 maggio. In quella data le società italiane potrebbero far riprendere gli allenamenti alle squadre di Serie A. In queste ore, però, in casa Juventus si sarebbe aperto un piccolo caso. Infatti, stando a quanto afferma Sky Sport, Gonzalo Higuain non vorrebbe tornare in Italia. Dunque, resta da capire come evolverà la situazione di Higuain.

Il giocatore si trova in Argentina dal 19 marzo scorso. Infatti, il bomber sudamericano ha lasciato Torino per tornare in patria e stare con la mamma che è gravemente malata.

Rebus Higuain sul ritorno a Torino

In queste ore, si sta cercando di capire quando i nove giocatori della Juventus che sono all'estero faranno il loro rientro in Italia. Al momento la società non ha ancora fissato una data per il loro rientro. Fra i giocatori che sono all'estero c'è Gonzalo Higuain e la sua situazione sarebbe la più spinosa.

Infatti, l'argentino non vorrebbe tornare a Torino perché è molto preoccupato dalla situazione Coronavirus. Stando a quanto afferma Sky Sport, il Pipita avrebbe chiesto al suo staff di rinviare il più possibile il suo ritorno in Italia, ma addirittura il numero 21 bianconero starebbe pensando di non tornare più in Italia. Ad oggi, però, la Juventus non avrebbe ricevuto nessuna comunicazione ufficiale da parte del suo attaccante in merito ad una sua permanenza in Argentina.

Inoltre, il futuro di Higuain in bianconero sarebbe incerto e per questo motivo il giocatore starebbe valutando alcune opzioni. Ad oggi, però, non ci sarebbe nulla di concreto, ma il Pipita potrebbe valutare eventuali proposte in arrivo dal Qatar, dagli Stati Uniti o dall'Argentina. Anche se le offerte che Higuain potrebbe ricevere dai club argentini sarebbero meno remunerative dal punto di vista economico.

Pjanic e Douglas Costa rientreranno a breve

La Juventus, nei prossimi giorni, potrebbe riabbracciare alcuni dei giocatori che attualmente sono all'estero. Infatti, la società non ha ancora fissato una data per il ritorno a Torino dei calciatori che osano tornati in patria, ma alcuni di loro starebbero già programmando il viaggio di ritorno. Fra questi ci sarebbero Miralem Pjanic e Douglas Costa. Il brasiliano e il bosniaco, infatti, starebbero pensando di tornare in Italia nei prossimi giorni. Pjanic dovrebbe tornare a Torino già il 19 aprile. Tutti i giocatori che sono all’estero, al loro rientro in Italia, dovranno mettersi in quarantena per 14 giorni come prevede il decreto imposto dal governo italiano.