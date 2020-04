L'Inter per la prossima stagione potrebbe mettere a segno un colpo di mercato "faraonico". I nerazzurri, infatti, starebbero lavorando all'acquisto di Mohamed Salah, fuoriclasse egiziano in forze al Liverpool, eletto per due volte calciatore africano dell'anno nel 2017 e 2018.

L'indiscrezione è stata lanciata durante la puntata del 26 aprile del programma Diretta Mercato di 7Gold. Il primo a parlare dell'interesse del club milanese per l'attaccante 27enne è stato Tiziano Crudeli, mentre in un secondo momento Fabio Santini, in collegamento telefonico, ha spiegato nel dettaglio quale sarebbe la strategia del sodalizio milanese (che coinvolgerebbe anche Brozovic) per riportare in Italia il fuoriclasse dei Reds dopo la felice parentesi alla Roma dal 2015 al 2017.

Fabio Santini ha innanzitutto fatto una premessa importante. Il Liverpool avrebbe deciso di mettere sul mercato Salah nella prossima sessione di mercato. Ovviamente, trattandosi di uno dei giocatori più talentuosi del calcio internazionale, la società britannica vorrebbe incassare una cifra adeguata (si parla di circa 100 milioni di euro) per lasciarlo partire. In queste settimane, i collaboratori del presidente Tom Werner avrebbero cominciato ad aprire diverse trattative, allo scopo di "allestire un'asta".

Tra le squadre interessate ci sarebbero la Juventus, il Bayern Monaco e proprio l'Inter.

Il club del Gruppo Suning avrebbe messo nel mirino l'attaccante egiziano soprattutto in previsione di un'eventuale partenza di Lautaro Martinez (per il quale sarebbe sempre vivo l'interesse del Barcellona). In questo caso, infatti, i nerazzurri avrebbero bisogno di rimpiazzare il centravanti argentino con un altro "nome forte".

Santini ha aggiunto che addirittura la compagine lombarda sarebbe già in una posizione di vantaggio rispetto alle dirette concorrenti: "Perché è da più di un mese che il Liverpool ha stretto d'assedio l'Inter per prendere Brozovic".

Dunque, il centrocampista croato potrebbe essere la chiave per convincere i Reds a preferire i nerazzurri rispetto a Juventus e Bayern Monaco nel concretizzare il trasferimento a Milano di Mohamed Salah.

L'Inter potrebbe 'sacrificare' Brozovic per arrivare a Salah

Santini ha rivelato che già da un po' di tempo a questa parte stanno circolando voci relative ad un'Inter che starebbe lavorando sottotraccia per acquistare un "grandissimo giocatore". Il giornalista ritiene che l'identikit di questo fuoriclasse risponda al nome di Mohamed Salah. Tornando alla trattativa che la società milanese vorrebbe portare avanti, durante Diretta Mercato è stato ricordato che il club meneghino quasi certamente toglierà la clausola rescissoria dal contratto di Brozovic perché: "Le intenzioni del Liverpool sono molto forti".

Siccome si prevede che la cifra per l'operazione-Salah possa essere a dir poco proibitiva (si parla di 100-150 milioni di euro), Marotta e Ausilio potrebbero proprio far leva sul centrocampista croato per proporre una sorta di scambio che ovviamente prevederebbe comunque un conguaglio economico in favore del Liverpool, anche se bisogna ricordare che anche la quotazione di mercato del numero 77 della squadra di Antonio Conte è piuttosto elevata.

Nel corso del suo intervento telefonico sulle frequenze di 7Gold, Santini ha dichiarato: "Brozovic è un giocatore che Klopp (allenatore del Liverpool, ndr) vuole assolutamente".

Di conseguenza, l'Inter starebbe pensando di "sacrificare" il suo centrocampista di maggior talento per vestire di nerazzurro Mohamed Salah, vincitore della Champions League 2018-2019 con la casacca dei Reds.