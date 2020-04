Il Milan avrebbe cominciato a programmare con grande anticipo la prossima stagione. A testimonianza di ciò ci sono le voci che vorrebbero Rangnick come prossimo allenatore, scelto da Gazidis per sostituire Stefano Pioli. I rossoneri, però, dovranno anche rinforzare notevolmente la rosa per cercare di tornare ad essere competitivi e giocarsi un piazzamento quantomeno in Champions League. Per farlo, però, bisognerà cercare di sistemare il bilancio senza fare minusvalenza. E uno dei giocatori che non sembrerebbe rientrare più nei piani del club è il fantasista brasiliano, Paquetà, finito completamente ai margini in quest'annata.

Per la Fiorentina idea Paquetà

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare il Milan la prossima estate è Lucas Paquetà. Il fantasista brasiliano ha deluso le aspettative e per questo motivo il club avrebbe deciso di cederlo per non rischiare di fargli perdere ulteriore valore. Il club rossonero, infatti, ha fatto un pesante investimento per acquistarlo a gennaio 2019, versando nelle casse del Flamengo quasi quaranta milioni di euro, fortemente voluto dall'allora dirigente, Leonardo. Il classe 1997 non ha mai convinto a pieno e nella seconda parte della stagione ha giocato pochissimo, penalizzato anche dal modo di giocare della squadra di Stefano Pioli, passata al 4-4-2 dopo l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic.

Sul brasiliano avrebbe messo gli occhi la Fiorentina. I viola vogliono costruire una rosa competitiva per tornare a giocarsi un piazzamento europeo dopo un'annata altamente deludente. L'obiettivo principale sarà quello di cercare di dare qualità in mezzo al campo e proprio per questo il club di Rocco Commisso avrebbe deciso di puntare su Lucas Paquetà. Si tratta di un ritorno di fiamma, visto che la Fiorentina ci aveva provato già qualche mese fa, a gennaio, senza successo.

La possibile richiesta del Milan

Il Milan, come detto, sembrerebbe disposto a trattare la cessione di Lucas Paquetà la prossima estate. Per questo motivo i rossoneri potrebbero discutere i dettagli con la Fiorentina, anche se la valutazione del centrocampista resta alta, visto che il club non può permettersi minusvalenze in ottica fair play finanziario. Stando a quanto riportato da Sportmediaset, la sua valutazione si aggira sui trenta milioni di euro e per questo motivo Gazidis avrebbe chiesto uno scambio alla pari con Gaetano Castrovilli.

Operazione che, però, lascerebbe perplessi i viola, che avrebbero messo tutto in stand by, anche perché valuterebbero l'italiano tra i quaranta e i quarantacinque milioni di euro e su di lui ci sarebbe la forte concorrenza dell'Inter, che si è mossa in anticipo rispetto ai cugini.