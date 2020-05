L'ex terzino Patrice Evra rimane uno dei giocatori più vincenti degli ultimi anni nel calcio europeo. Dopo aver vinto praticamente tutto con il Manchester United, si trasferì alla Juventus trionfando soprattutto a livello nazionale. Il francese attualmente è nello staff tecnico delle giovanili del Manchester United ed è uno dei personaggi sportivi più attivi sui social network. L'ex terzino si è voluto raccontare nel podcast del Manchester United, parlando soprattutto della sua infanzia difficile: "Avevo molti fratelli e sorelle e vivere per le strade di Parigi non era facile".

Evra ha poi aggiunto che suo fratello maggiore lavorava al Mc Donald's, e dividevano il cibo in famiglia grazie al suo impiego. L'ex calciatore transalpino, con estrema schiettezza, ha rimarcato: "Non mi vergogno a dire che ho chiesto l'elemosina, mi mettevo davanti ai negozi e chiedevo una moneta ai passanti". L'ex terzino della Juventus ha voluto specificare che queste parole non devono essere un monito per la compassione, ma uno stimolo per tutti a credere nelle proprie potenzialità. Grazie al vissuto difficile, Evra è cresciuto come uomo ed ha imparato ad essere più forte, come ha sottolineato egli stesso.

Patrice Evra e l'esempio di Alex Ferguson

L'ex giocatore del Manchester United ha dichiarato che la sofferenza gli ha permesso di raggiungere i propri obiettivi umani e professionali. Particolari meriti nella crescita come giocatore di Patrice Evra li ha avuti Sir Alex Ferguson, il manager storico del Manchester United. L'allenatore scozzese è stato la guida tecnica di Evra per otto stagioni e mezzo.

Il francese, a tal riguardo, ha voluto raccontare un aneddoto su quello che ha rappresentato Ferguson per lui, ma in generale per tutti i giocatori della squadra inglese. Una volta, infatti, dopo una serie di partite estenuante, la squadra dello United era sul pullman in attesa di ripartire. Sotto c'era una folla di tifosi che acclamavano i giocatori, Sir Alex Ferguson scese a firmare gli autografi, per circa 40 minuti.

Salito sul pullman, il tecnico scozzese fece un rimprovero alla squadra dicendo loro: "Chi vi credete di essere, quelle persone vi pagano lo stipendio, vengono per vedervi giocare, scendete e firmate autografi". Questo ha rappresentato la mentalità dello United per Evra, giocare per gli altri e farli gioire il più possibile.

Il prossimo obiettivo professionale di Patrice Evra è quello di ottenere il patentino da allenatore, nel frattempo è assistente allenatore nelle giovanili Under 18 del Manchester United. Inoltre è uno stimato imprenditore, avendo lanciato un brand di abbigliamento che sta riscuotendo successo anche grazie ai social network.