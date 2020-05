La sospensione forzata dei campionati dovuta all'emergenza sanitaria potrebbe portare alcune società calcistiche ad anticipare alcune trattative di mercato in vista della prossima stagione. Uno dei nomi più chiacchierati da questo punto di vista è quello della punta dell'Inter Lautaro Martinez. Secondo il sito sportivo Sportmediaset, l'argentino vorrebbe raggiungere al Barcellona il suo compagno di nazionale Leo Messi. Allo stesso tempo la società catalana sarebbe anch'essa intenzionata ad investire sul classe 1997, anche in previsione delle prossime elezioni presidenziali.

L'attuale presidente dei catalani Bartolomeu punta alla riconferma e questo spiegherebbe l'insistenza con cui il Barcellona starebbe trattando Lautaro Martinez. Il problema di fondo sarebbe la distanza fra domanda e offerta. L'Inter, infatti, chiederebbe almeno 70-80 milioni di euro più il cartellino di Arthur o Semedo per privarsi dell'argentino, il Barcellona sarebbe d'accordo sulle contropartite ma non sull'offerta cash da presentare all'Inter. La società catalana si sarebbe infatti fermata a 60 milioni di euro più il cartellino di uno dei giocatori prima menzionati.

Inter avrebbe chiesto al Barca 80 milioni più Arthur per Lautaro

Secondo Sportmediaset, il Barcellona starebbe premendo per l'acquisto di Lautaro Martinez. Anche l'argentino gradirebbe il trasferimento in Spagna, non solo perché avrebbe l'opportunità di giocare con il suo idolo Messi, ma anche perché sarebbe pronto un ricco contratto per il classe 1997. Si parla di un quinquennale da 10 milioni di euro a stagione, una somma che l'Inter non sarebbe in grado di garantirgli.

In ogni caso l'amministratore delegato Giuseppe Marotta è tranquillo ed è pronto a trattare con il Barcellona, forte anche di un'intesa contrattuale fra Inter e Lautaro fino a giugno 2023. L'eventuale cessione dell'argentino, oltre a determinare il possibile arrivo di uno fra Arhur e Semedo (considerati due top player a livello mondiale), permetterebbe all'Inter di rimpinguare le casse societarie.

Inter, le possibili alternative a Lautaro Martinez

Qualora dovesse concretizzarsi la cessione di Lautaro Martinez, l'Inter dovrà necessariamente investire su un'alternativa altrettanto valida. Si è parlato anche di un possibile arrivo di Griezmann dal Barcellona come parziale contropartita tecnica per Lautaro, ma la società catalana non lo cederebbe in prestito gratuito. Altri nomi accostati all'Inter sono quelli di Timo Werner, Anthony Martial e Pierre Aubameyang. Si seguono poi due giocatori in scadenza di contratto a giugno 2020: Olivier Giroud del Chelsea e Dries Mertens del Napoli.