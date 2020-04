Più che una proposta di mercato sembra una lista dei desideri. L'Inter avrebbe posto le sue condizioni al Barcellona per dare il via libera alla partenza di Lautaro Martinez verso la Catalogna. I nerazzurri - secondo la testata spagnola As - avrebbero chiesto 90 milioni di euro, il cartellino di Arturo Vidal e il prestito a titolo gratuito di Antoine Griezmann. Solo in questo modo la società milanese potrebbe soprassedere all'intero versamento della clausola rescissoria da 111 milioni di euro per salutare il centravanti argentino.

Manco a dirlo, i vertici del Barça sarebbero rimasti piuttosto freddi di fronte alla soluzione avanzata dal club lombardo.

Dalla Spagna sostengono ormai da un po' di tempo che i blaugrana non avrebbero intenzione di pagare per intero il prezzo previsto dalla postilla presente sul contratto in essere fra il "Toro" e l'Inter. Con questi presupposti, si prevede che la trattativa per Lautaro Martinez possa essere piuttosto lunga, destinata a diventare la più classica delle "telenovele" del Calciomercato.

Sotto il profilo economico, pare che a fronte della crisi che il mondo del calcio si appresta ad affrontare per le conseguenze dell'emergenza sanitaria che ha costretto alla sospensione (e forze alla chiusura definitiva, com'è avvenuto in Francia) dei tornei nazionali, il sodalizio catalano non voglia fare grossi sacrifici finanziari durante la prossima campagna acquisti.

Javier Tebas, presidente della Liga spagnola, di recente ha affermato che, stando alle informazioni in suo possesso, il Barça vorrebbe evitare di comprare nuovi giocatori per la prossima stagione.

Jaume Roures, Ceo di MediaPro, avrebbe rincarato la dose, dicendo che secondo lui il club catalano non avrebbe attualmente la disponibilità economica per mettere in piedi un'operazione dispendiosa come quella che dovrebbe portare Lautaro Martinez al Camp Nou.

Barcellona: starebbero emergendo i primi dubbi sul talento di Lautaro

As però aggiunge un altro particolare che non sembra essere di poco conto.

Il quotidiano sportivo madrileno sostiene che tra i dirigenti del Barcellona starebbe emergendo qualche dubbio sulle reali potenzialità di Lautaro Martinez. Infatti, guardando la classifica marcatori della Serie A 2019/2020 (al momento in cui è stata fermata ai primi di marzo) l'attaccante interista non sembrerebbe un bomber implacabile. Il ventiduenne sudamericano è infatti nono in questa graduatoria con 11 reti totali, ben lontano dal leader, Ciro Immobile (Lazio) a quota 27. Inoltre, il "Toro" è alle spalle di colleghi ben più grandi di lui d'età come lo juventino Cristiano Ronaldo (21 goal) e il romanista Dzeko (12 marcature).

Nell'attesa di comprendere le reali intenzioni del Barcellona, l'Inter avrebbe comunque fatto la sua mossa, chiedendo in cambio del suo attaccante due giocatori graditi ad Antonio Conte: il "pallino" Vidal e il campione del mondo 2018 Griezmann.

I nerazzurri starebbero anche cominciando a guardarsi intorno per trovare il sostituto ideale di Lautaro qualora dovesse davvero lasciare Milano: per adesso in pole-position ci sarebbe Timo Werner del Lipsia, il cui valore di mercato si aggirerebbe intorno ai 65 milioni di euro. Sulle tracce del centravanti tedesco però ci sarebbero proprio il Barça e il Bayern Monaco, anche se il giovane attaccante avrebbe messo il Liverpool in cima ai suoi pensieri.