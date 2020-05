Cristiano Ronaldo ha trascorso oltre quaranta giorni nella sua isola natale di Madeira, essi sono serviti al giocatore per stare con la sua famiglia, ma anche per restare in forma sul piano atletico. Cristiano Ronaldo ha infatti rispettato un piano di allenamenti individuale che gli ha permesso di allenarsi anche a casa.

A confermarlo è stato anche il giovane portiere delle giovanili del Nacional Madeira Filipe Goncalves, che in alcune occasioni ha offerto il proprio supporto agli allenamenti del campione portoghese. In un'intervista rilasciata a Tuttosport, il giovane portiere ha raccontato tutta la propria emozione di essersi allenato con il suo idolo.

'Cristiano Ronaldo mi ha stupito in tutto e mi ha detto che Juve è un grande club ed è innamorato dei tifosi'

Il portiere delle giovanili del Nacional Madeira Filipe Goncalves, classe 2002, in un'intervista al noto giornale sportivo 'Tuttosport', ha dichiarato: "Cristiano Ronaldo mi ha stupito in tutto, alla fine ha fatto un regalo sia a me che all'altro portiere Hugo".

Il giovane portiere di sicuro ricorderà a lungo quanto gli è successo nelle scorse settimane. L'estremo difensore portoghese ha infatti avuto la possibilità di allenarsi con Cristiano Ronaldo, parando - o cercando di parare - molti suoi tiri.

Nell'intervista a Tuttosport il giovane portiere ha detto di aver parlato con CR7 anche della Juventus.

A riguardo Filipe Goncalves ha dichiarato: "Mi è sembrato moto felice della sua esperienza in Italia, a Torino e in modo particolare di giocare nella Juventus. Mi ha detto più volte che il club è molto grande, organizzato ed ha una enorme ammirazione per i tifosi bianconeri, che tengono tanto a lui".

Il ritorno a Torino di Cristiano Ronaldo

Dopo il periodo trascorso a Madeira, nei giorni scorsi Cristiano Ronaldo è intanto rientrato a Torino e non vede l'ora di poter riprendere gli allenamenti individuali alla Continassa. Prima di tornare al centro sportivo della Juventus, però il portoghese dovrà affrontare i 14 giorni di isolamento domiciliare, come da disposizioni del Governo Italiano per tutti coloro che rientrano dall'estero.

Dal 18 maggio poi potrebbe essere consentito riprendere gli allenamenti di squadra, anche se molto dipenderà dal protocollo di sicurezza che sarà stilato dalla Figc e dalle disposizioni governative in merito che potrebbero essere varate nei prossimi giorni.