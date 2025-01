La Juventus è al lavoro per rinforzare il reparto difensivo e il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Ronald Araujo. Il difensore uruguaiano ha deciso di lasciare il Barcellona, come rivelato da Alfredo Pedullà, e ha già comunicato la sua volontà ai compagni. Dopo il trionfo in Supercoppa di Spagna, alcuni abbracci con i suoi compagni sembravano proprio un addio anticipato, segnale chiaro del suo desiderio di cambiare maglia.

Araujo è uno dei leader del Barcellona, ne è il capitano e sicuramente non ha mai fatto mancare il suo attaccamento ai catalani, ma la sua decisione è ormai presa: vuole la Juventus.

Con il club bianconero ha già raggiunto un accordo, in attesa che la società torinese trovi l’intesa definitiva con il Barcellona. la Juventus è in pressing e spera presto di poter regalare un nuovo difensore a Thiago Motta.

Si cerca l’intesa tra club

Il centrale uruguaiano ha anche rifiutato il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2026, sia perché non riteneva adeguata l’offerta economica, sia perché attratto dall’idea di una nuova esperienza.In casa Barcellona, si fanno anche i conti con lo stop Inigo Martinez ma questo non sembra essere un parametro determinante per Araujo per cambiare idea. Infatti, l’uruguaiano ha già preso la sua scelta di cambiare aria. Adesso la palla passa ai due club, con la Juventus che dovrà trovare la giusta formula per convincere il Barcellona a lasciar partire il difensore.

I blaugrana, in difficoltà economica, potrebbero decidere di cedere il giocatore solo di fronte a un’offerta importante, mentre i bianconeri stanno studiando la strategia migliore per chiudere l’operazione. La volontà della Juventus sarebbe quella di optare per un prestito ma non è da escludere nemmeno un esborso economico importante.

Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi, ma una cosa è certa: Araujo ha scelto la Juventus e attende solo il via libera per iniziare una nuova avventura in bianconero.

Laporta prende tempo

Nel frattempo, sono arrivate anche le parole del presidente del Barcellona, Joan Laporta, che ha confermato i contatti tra il giocatore e l’area sportiva del club.

Il numero uno blaugrana ha espresso la volontà di trattenere Araujo, dichiarando: “Dovreste chiedere a Deco… Io voglio che Araujo rimanga, credo che possiamo trovare una soluzione”.

Parole che potrebbero essere di circostanza per alzare il prezzo del cartellino o un reale tentativo di convincere il difensore a restare. Tuttavia, nel Calciomercato, spesso sono le scelte dei giocatori a fare la differenza, e quella di Araujo sembra già presa: il suo futuro, salvo colpi di scena, dovrebbe essere alla Juventus.