Prosegue la partita a scacchi tra Barcellona e Inter per Lautaro Martinez. I due club stanno muovendo le rispettive pedine per arrivare a un'intesa in grado di accontentare tutti: il giocatore (che sogna di fare coppia fissa in attacco con il connazionale Messi) e le società. Il problema, però, consisterebbe nella clausola rescissoria da 111 milioni di euro che in questo periodo i blaugrana non potrebbero versare cash ai nerazzurri. E così si starebbe cercando una contropartita tecnica gradita al sodalizio meneghino che, allo stesso tempo, permetterebbe ai catalani di ottenere uno sconto sul costo del cartellino dell'attaccante argentino.

E il nome giusto potrebbe essere quello di Samuel Umtiti.

Un possibile inserimento di Umtiti per abbassare il prezzo di Lautaro

Il portale spagnolo Sport sottolinea che in questo momento Lautaro sarebbe una priorità per il mercato del Barça. Per questo motivo i dirigenti spagnoli starebbero studiando un piano per convincere i colleghi nerazzurri ad accettare l'inserimento di una contropartita tecnica utile per rivedere al ribasso la somma da versare nelle casse della società del Gruppo Suning. Arturo Vidal rientrerebbe in una trattativa parallela, mentre su Nelson Semedo ci sarebbe l'inserimento della Juventus. Dunque, la chiave di volta potrebbe essere Umtiti.

Il campione del mondo 2018 è stato acquistato quattro anni fa dal club catalano per circa 25 milioni di euro.

Adesso lo valuterebbe 30 milioni. Da Milano il difensore naturalizzato francese potrebbe interessare, anche perché si tratta di un giocatore piuttosto giovane (compirà 27 anni a novembre) che andrebbe a puntellare il reparto difensivo a disposizione di Antonio Conte che, ad oggi, presenta tra gli altri un Diego Godin che ha 34 anni e che non si è adattato al meglio ai piani tattici del tecnico pugliese.

Umtiti: se non resta a Barcellona, preferirebbe la Premier League

Il Barça, qualora riuscisse a cedere Samuel Umtiti, potrebbe liberarsi anche di un ingaggio importante. Il portale Sport chiarisce però alcuni punti importanti. Per il momento, nonostante qualche piccolo segnale di apertura proveniente dalla Lombardia, l'Inter non avrebbe ancora preso contatti con il giocatore e nemmeno con il suo entourage per trovare un eventuale accordo su ingaggio e durata del contratto.

Inoltre, pare che l'ex difensore del Lione abbia intenzione di restare a Barcellona. Nonostante ciò, i vertici della società del presidente Bartomeu starebbero facendo pressione sul calciatore per fargli capire che ormai non viene più considerato incedibile. Umtiti, se proprio dovesse andare via, preferirebbe volare verso l'Inghilterra per tentare la sua prima esperienza in Premier League, dove ci sarebbero Manchester United e Arsenal pronte a sfidarsi per metterlo sotto contratto. E questa circostanza, ovviamente, non giocherebbe a favore della trattativa Barcellona-Inter per il passaggio di Lautaro Martinez alla squadra allenata da Quique Setién.