La scorsa settimana, Gonzalo Higuain è tornato a Torino dopo aver trascorso il lockdown in Argentina. Durante, la quarantena il Pipita, questo il soprannome dell'argentino, è stato al centro di diverse voci. Infatti, sembrava che Higuain non volesse rientrare a Torino poiché preoccupato dall'emergenza legata al Coronavirus, poi i suoi timori sono spariti e ha deciso rientrare in Italia. In ogni caso, la sensazione è che il rapporto tra la Juventus e Higuain sia arrivato alla sua conclusione e che al termine della stagione 2019/2020 le parti si possano separare. Il club bianconero, però, non svenderà il suo attaccante, per il cui cartellino chiedrebbe circa 18 milioni.

Higuain vorrebbe tornare in Argentina

Il futuro di Gonzalo Higuain sembra essere lontano dalla Juventus. Infatti, il club bianconero non sembra intenzionato a rinnovare il contratto del Pipita che scadrà nel 2021. Per questo motivo, la sensazione è che appena riaprirà il mercato, Higuain potrebbe finire al centro di alcune trattative. Il numero 21 juventino, però, vorrebbe tornare in Argentina e in particolare al River Plate. Il desidero di Higuain sarebbe quello di tornare in patria per stare accanto alla madre che è malata. Inoltre, se dovesse tornare in Argentina, il Pipita potrebbe passare più tempo insieme a sua figlia Alma. La Juventus, però, non svenderà Higuain e di certo non lo regalerà al River Plate.

Se la società argentina vorrà l'attaccante dovrà versare ai bianconeri circa 18 milioni. Il River Plate, però, non vorrebbe spendere questa cifra e per il momento questa trattativa sembrerebbe in salita.

Ipotesi MLS per Higuain

Il sogno di Gonzalo Higuain sarebbe quello di poter tornare in Argentina e di accasarsi con il River Plate.

Ma il club argentino non sembra disposto ad accontentare le richieste economiche della Juventus. Il futuro del Pipita, però, non dovrebbe essere a Torino e dunque le parti dovranno trovare una nuova soluzione. Higuain non avrebbe disdegnato un rinnovo di contratto con la Juve ma questo difficilmente avverà.

Inoltre, il club piemontese vorrebbe acquistare un nuovo centravanti, perciò, difficilmente ci sarà ancora spazio per il Pipita nella rosa di Sarri. Per questo motivo, Higuain starebbe valutando anche altre alternative. L'attaccante argentino potrebbe accettare la corte di qualche club della MLS ma al momento non ci sarebbe nulla di concreto. Adesso il numero 21 juventino dovrà concentrarsi sulla preparazione fisica in vista della possibile ripresa del campionato e solo al termine della stagione 2019/2020 si potrà capire quale sarà il suo futuro anche se probabilmente non sarà più alla corte della Vecchia Signora.