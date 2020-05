Questa mattina molti giocatori della Juventus hanno fatto il loro ingresso alla Continassa per allenarsi individualmente. I bianconeri, in queste settimane, hanno ritrovato anche i calciatori stranieri che durante il lockdown sono stati all'estero. All'appello, però, mancavano ancora Adrien Rabiot e Gonzalo Higuain. Ma il centrocampista francese, nella giornata di oggi mercoledì 13 maggio, dovrebbe fare il suo ritorno a Torino. A confermarlo ci ha pensato lui stesso tramite Instagram. Rabiot è stato piuttosto polemico con i media che nelle ultime ore avevano riportato alcune indiscrezioni secondo le quali il centrocampista non voleva rientrare a Torino poiché in protesta con la Juventus per il taglio degli stipendi.

Rabiot polemico

Adrien Rabiot, alcune ore fa, tramite una Instagram Stories, ha condiviso una foto che lo ritraeva a letto un po' pensieroso e come commento allo scatto ha scritto: "Quando realizzi che oggi è il tuo ultimo giorno di... sciopero". Dunque il centrocampista della Juventus ha deciso di smentire le voci che lo volevano in polemica con il club per il taglio degli stipendi. Inoltre, Rabiot ha anche postato un'altra Instagram Stories che ritraeva l’immagine di una boccetta con la seguente scritta: "Giornali, TV, stampa. Non ingerire". Il centrocampista della Juventus, adesso, dovrebbe rientrare a Torino per riprendere la preparazione con il club bianconero. Rabiot, però, dovrà stare in quarantena per 14 giorni visto che rientra dall'estero, perciò per rivederlo alla Continassa ci vorrà ancora un po' di tempo.

La Juventus continua ad allenarsi

La Juventus, anche questa mattina, si è ritrovata alla Continassa per svolgere della sedute individuali. Al JTC, si sono presentati i soliti noti ovvero Bonucci, Cuadrado, De Sciglio, Bernardeschi, Bentancur, Pjanic e Dybala. Il numero 10 della Juventus è stato uno dei primi a lasciare il centro sportivo della Continassa.

Dybala è stato uno dei primi ad allenarsi e poi come sempre dopo la seduta ha sfruttato la sua stanza del JHotel per fare la doccia. Nei prossimi giorni, la Juventus proseguirà gli allenamenti individuali mentre dal 18 maggio dovrebbero riprendere le sedute di gruppo. Il 18 maggio dovrebbe essere anche il giorno di Cristiano Ronaldo che dovrebbe terminare la sua quarantena e dovrebbe tornare al JTC.

Intanto, CR7 continua ad allenarsi nella sua abitazione torinese per mantenere la forma fisica. Ronaldo si allena sul prato insieme a suo figlio Cristiano Jr. A rivelarlo è stato lo stesso attaccante della Juventus che, tramite Instagram, ha condiviso un video che lo ritrae mentre si allena con il suo primogenito: "Tale padre, tale figlio", ha scritto Ronaldo sul noto social network.