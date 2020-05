A gennaio la Juventus si è assicurata con largo anticipo Dejan Kulusevski. Adesso Kulusevski aspetta di poter finalmente approdare alla Juventus, ma probabilmente dovrà rimandare il suo debutto. Infatti, con l'emergenza Coronavirus l’arrivo a Torino dello svedese sarà rimandato di qualche mese. Kulusevski dovrebbe rimanere al Parma fino alla fine di agosto anche se al momento non sono state ancora stabilite le linee guida ufficiali per la proroga degli accordi in scadenza a giugno. A La Gazzetta dello Sport, Kulusevski ha spiegato che la sua intenzione è quella di finire la stagione con il Parma.

Inoltre, lo svedese ha anche rivelato di aver scelto la Juventus per poter lavorare con Sarri.

Parla Kulusevski

Dejan Kulusevski si è raccontato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. L’esterno classe 2000 ha anche parlato della Juventus visto che tra qualche mese potrà aggregarsi al gruppo bianconero. Kulusevski ha spiegato che non vede l’ora di poter giocare con Dybala e compagni. L’esterno svedese ha citato anche il benvenuto dato da Cristiano Ronaldo lo scorso gennaio: “Prima di Juve-Parma CR7 mi ha detto: benvenuto Dejan, come stai?”. Kulusevski ha poi aggiunto che anche Buffon e Chiellini furono molto carini nei suoi confronti. Adesso l'esterno svedese non vede l'ora di poter sbarcare nel mondo Juventus e soprattutto ha grande voglia di poter duettare con il sinistro magico di Paulo Dybala: "Vado li per imparare".

Kulusevski e i dubbi su Conte

Dejan Kulusevski è stato il colpo di mercato di gennaio della Juventus, ma su di lui c'era anche il forte interesse dell'Inter. Ma Fabio Paratici è riuscito a soffiarlo alla concorrenza e se lo è aggiudicato per 35 milioni più 8 di bonus e ha così battuto la concorrenza dei nerazzurri.

Kulusevski ha svelato che uno dei motivi che lo hanno spinto a scegliere la Juventus è stato Maurizio Sarri: "È stato simpatico, mi ha messo a mio agio". Lo svedese ha confidato che seguiva il Chelsea di Sarri e apprezzava molto il suo gioco, per questo motivo ha scelto i bianconeri. Dunque, la presenza del tecnico toscano è stata decisiva per Kulusevski che invece aveva dei dubbi in merito ad Antonio Conte.

Infatti, lo svedese ha sottolineato che con l'allenatore salentino i movimenti e l'assetto tattico sono diversi e proprio per questo motivi aveva dei dubbi. Dunque, alla fine Kulusevski ha scelto la Juventus e nei prossimi mesi potrà finalmente sbarcare alla Continassa per iniziare ufficialmente la sua avventura in bianconero. Infine, lo svedese ha voluto fare un augurio speciale alla Vecchia Signora: si auspica che la squadra di Sarri possa vincere la Champions League.