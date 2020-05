Questo pomeriggio la Juventus si è ritrovata alla Continassa per riprendere la preparazione in vista di una possibile ripresa della Serie A. I bianconeri hanno fatto il loro ritorno al JTC dopo aver goduto di una giornata di riposo. Adesso la squadra lavorerà per tutta la settimana e Maurizio Sarri potrà svolgere nuovamente delle sedute di gruppo. Il tecnico della Juventus, in caso di ripartenza del campionato, dovrà dosare le forze dei suoi giocatori anche perché probabilmente si giocherà ogni tre giorni e soprattutto il clima sarà piuttosto caldo.

Giocare a temperature molto elevate farà disperdere tante energie ai calciatori e per questo motivo Maurizio Sarri dovrà essere abile a far ruotare tutta la rosa.

L'allenatore ripartirà dalla sue certezze ovvero Cristiano Ronaldo e Giorgio Chiellini, ma avrà anche il compito di rivitalizzare i giocatori che nella prima parte della stagione hanno reso al di sotto delle aspettative.

Le missioni di Sarri

Giovedì 28 maggio, i club di Serie A potrebbero sapere se e quando il campionato ripartirà. Infatti, in settimana è previsto l'incontro tra il ministro Spadafora e i vertici del calcio per capire se la stagione sportiva potrà riprendere. In caso di ripartenza le possibili date per la ripresa potrebbero essere il 13 o il 20 giugno.

Dunque, la Juventus tra qualche settimana potrebbe tornare in campo e a quel punto i ritmi saranno parecchio serrati, perciò Sarri dovrà ricorrere spesso al turnover.

Il tecnico bianconero avrà diverse missioni: la prima sarà quella di ritrovare i giocatori come Pjanic e Bernardeschi che nella prima parte di stagione si erano un po' persi. Infatti, il tecnico bianconero avrà bisogno di tutti i suoi giocatori per poter dosare le forze in vista del rush finale. Rivitalizzare il numero 33 juventino e il centrocampista bosniaco, consentirebbe alla Juventus di fare riposare i titolari.

Pjanic, prima del lockdown, aveva perso il posto per lasciare spazio a Bentancur e in caso di ripartenza le cose non dovrebbero cambiare. L'uruguaiano resta il titolare in mezzo al campo, ma il numero 5 juventino gli potrebbe concedere qualche turno di riposo. Dunque, il secondo obiettivo di Sarri sarà quello di avere la maggior parte dei calciatori al top della forma per poter fare più turnover possibile.

Ronaldo è uno dei giocatori più in forma

La scorsa settimana Cristiano Ronaldo ha svolto, per lo più, degli allenamenti individuali. Adesso CR7 riprenderà a lavorare in gruppo ed è apparso come uno dei giocatori più in forma. Alla ripresa del campionato il fenomeno di Madeira sarà una delle certezze di Sarri, che lo schiererà al centro dell'attacco della Juventus. Ovviamente, anche CR7 sarà coinvolto nel turnover proprio perché si giocherà ogni tre giorni, ma la sensazione è che lui nelle partite importanti sarà sempre titolare.

Intanto, oltre ad essere già al top della forma, Ronaldo è anche di ottimo umore visto che su Instagram ha confidato di avere dei pensieri sempre positivi.