La trattativa tra Barcellona e Inter per il trasferimento di Lautaro Martinez in Catalogna continua ad andare per le lunghe e sullo sfondo starebbero cominciando ad allungarsi le ombre di Real Madrid, Manchester United e (più defilato) Liverpool. Secondo il quotidiano spagnolo Marca, le difficoltà dei catalani nel trovare l'offerta giusta per assicurarsi il cartellino dell'attaccante argentino potrebbe dare coraggio alle altre pretendenti che finora sarebbero rimaste alla finestra, consce della preferenza data al numero 10 interista alla squadra in cui gioca il suo idolo, Leo Messi.

La fumata bianca però tarda ad arrivare: è vero che il Barça ha ormai incassato da qualche settimana il sì di Lautaro, ma è pur vero che da solo non basta a "costringere" l'Inter a rinunciare al suo centravanti a prezzo di saldo.

Sarebbe questo il problema principale: la società milanese, tramite il direttore sportivo Ausilio, ha fatto chiaramente sapere che il Toro non è ufficialmente in vendita e che chi vuole provare ad acquistarlo deve pagare interamente i 111 milioni di euro della clausola rescissoria presente sul contratto dell'atleta. In casa blaugrana, invece, vorrebbero ottenere uno sconto sul cash da versare, aggiungendo una contropartita tecnica gradita alla squadra lombarda e al suo allenatore Antonio Conte.

La situazione si è ulteriormente complicata in seguito alle perdite finanziarie causate dal temporaneo stop a campionati e coppe internazionali per l'emergenza nuovo coronavirus. Il Barcellona avrebbe chiesto all'Inter di procrastinare ulteriormente i tempi della trattativa.

Nel frattempo, il presidente Bartomeu e i suoi collaboratori starebbero cercando di sanare i conti in vista della chiusura di bilancio del 30 giugno. E non a caso, avrebbero chiesto agli attuali componenti della rosa di venire incontro alle esigenze della società rinunciando a un'altra percentuale dei propri ingaggi (dopo averlo già fatto per i mesi precedenti) ricevendo però stavolta un rifiuto.

Queste difficoltà secondo Marca starebbero ridando coraggio ad altre squadre che gradirebbero avere in rosa Lautaro Martinez nella prossima stagione, ma che avrebbero desistito da qualsiasi tentativo con l'Inter, sapendo che ormai il calciatore aveva scelto il Barcellona. E non si esclude che possa essere l'attaccante stesso a stufarsi di tutta quest'attesa, circostanza che potrebbe spingerlo ad ascoltare altre proposte.

Real Madrid, Manchester United e Liverpool potrebbero piombare su Lautaro Martinez

Il Barcellona, se dovesse continuare a tardare la definizione dell'accordo con l'Inter per il trasferimento al Camp Nou di Lautaro Martinez, potrebbe perdere la priorità acquisita finora soprattutto per il benestare dato dal Toro all'operazione. L'ultima presunta idea dei catalani sarebbe stata respinta dal club lombardo: 70 milioni di euro cash più Junior Firpo, valutato 41 milioni di euro.

Ovviamente, tra le società che sognano di sorprendere e bruciare al fotofinish il Barça nella corsa a Lautaro ci sarebbero gli storici rivali del Real Madrid. Le merengues avrebbero messo in cima alla propria lista dei desideri Haaland del Borussia Dortmund.

Tuttavia, non avrebbero mai perso d'occhio il bomber argentino dell'Inter e rispetto al Barcellona avrebbero le potenzialità economiche per garantire ai nerazzurri i 111 milioni di euro richiesti.

Dall'Inghilterra potrebbe farsi forte il richiamo del Manchester United. I Red Devils qualche mese fa avrebbero anche contattato i procuratori del centravanti sudamericano, i quali però gli avrebbero fatto capire che ormai il calciatore aveva dato la preferenza al Barça. Anche in questo caso, però, il sodalizio britannico non avrebbe mai rinunciato del tutto all'idea (o al sogno) di vedere Lautaro Martinez giocare all'Old Trafford. In posizione più defilata ci sarebbe il Liverpool anche se, qualora Werner dovesse realmente accasarsi al Chelsea, la squadra allenata da Klopp potrebbe decidere di puntare proprio sul Toro.

Lo scenario potenzialmente più preoccupante per il Barcellona però sarebbe un altro. Finora Lautaro Martinez pare sia rimasto fedele alla promessa fatta al presidente dei catalani, Bartomeu, attendendo tranquillamente la definizione della trattativa con l'Inter. In realtà, a fronte di questi continui tentennamenti, il giocatore e il suo entourage potrebbero stancarsi e accettare di volgere le proprie attenzioni altrove, e magari nemmeno troppo lontano dalla Catalogna, verso Madrid e il Santiago Bernabeu.