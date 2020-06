Il nome più chiacchierato sul mercato in questi ultimi mesi è stato sicuramente quello di Lautaro Martinez. L'interesse del Barcellona nei suoi confronti è ormai noto e si prospetta un vero e proprio tormentone di Calciomercato la prossima estate. L'Inter, almeno per il momento, ha alzato il muro e cercherà di non cedere l'attaccante argentino, come dichiarato anche dal direttore sportivo, Piero Ausilio, di recente. L'attaccante è esploso definitivamente in questa stagione dopo un anno di apprendistato dietro Mauro Icardi. Decisivo il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, che ha creduto subito in lui lanciandolo al fianco di Romelu Lukaku, complice anche il grave infortunio subito da Alexis Sanchez, fermo ai box da ottobre a gennaio.

Il patto

Proprio Antonio Conte avrebbe deciso di parlare con Lautaro Martinez in vista di questo tour de force che attende l'Inter. I nerazzurri, infatti, potrebbero giocare già quattro partite nel giro di dieci giorni dopo tre mesi di stop forzato in caso di qualificazione alla finale di Coppa Italia. Servirà l'apporto e, soprattutto, la concentrazione di tutti, in particolar modo degli uomini chiave come l'attaccante argentino, che ha realizzato dieci reti in campionato e cinque in sei presenze in Champions League in quest'annata.

L'allenatore salentino vuole tutti concentrati sui tre obiettivi. L'Inter, infatti, è in corsa in Coppa Italia, dove deve recuperare lo 0-1 dell'andata della semifinale, in campionato, pur essendo lontano dalla vetta, e in Europa League, dove agli ottavi sfiderà il Getafe.

Conte e Lautaro, dunque, avrebbero deciso di stringere un patto di ferro, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Focus sui tre obiettivi stagionali, accantonando le voci di mercato sul forte interesse del Barcellona che, intanto, continuerà a trattare con la società nerazzurra.

L'offerta del Barcellona

Nella giornata di ieri si è diffusa la voce di una possibile proposta del Barcellona per Lautaro Martinez da 70 milioni di euro più il cartellino di Junior Firpo, valutato 41 milioni di euro. Offerta che sarebbe stata rispedita subito al mittente dall'Inter. I nerazzurri sono stati chiari con il Barça e cederanno l'attaccante argentino solo attraverso il pagamento della clausola rescissoria da 111 milioni di euro.

Il club meneghino non ha chiuso le porte ma non siederà al tavolo delle trattative per proposte inferiori ai 90 milioni di euro più contropartite che siano gradite e funzionali al modo di giocare di Conte. Diverso, invece, il discorso relativo al classe 1997, che avrebbe già un'intesa per un ingaggio superiore ai dieci milioni di euro a stagione.